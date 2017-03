UNE: Réactions après le ralliement de Le Drian à Macron, le retour des lycéens de Concarneau et les municipales à Dinard

L'essentiel de l'actualité de ce vendredi, c'est le ralliement de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron et les réactions en Bretagne. A la Une aussi, le retour à Concarneau des lycéens dont les camarades ont été blessés dans l'attentat de Londres. Le point sur les élections municipales à Dinard.

Jean-Yves Le Drian soutient Emmanuel Macron : réactions politiques en Bretagne

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel : Jean-Yves Le Drian choisit de soutenir Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Pas une surprise pour ceux qui suivent la politique en Bretagne, mais les réactions sont... passionnées. A lire ici et là.

VIDEO | Attentat de Londres : les élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau de retour en France

Les élèves sont arrivés dans deux cars aux alentours de 20h30 au collège Saint-Marc de Trégunc. Une arrivée avec le plus de discrétion possible. © Radio France - Jérome Collin

Plus de 24 heures après l'attentat de Londres, 89 élèves et enseignants du lycée Saint-Joseph de Concarneau ont pu retrouver leurs proches ce jeudi soir, vers 21h30. Un retour et dans le calme et la discrétion. Les trois lycéens blessés sont eux encore en Angleterre. Les familles sont soulagées. Vidéos et reportage à retrouver ici.

Elections municipales anticipées ce dimanche à Dinard

Les trois têtes de listes : Martine Craveia-Schutz, Jean-Claude Mahé et Alix de la Bretesche © Radio France - Fanny Beaurel

On vote ce dimanche à Dinard. C'est le premier tour des élections municipales anticipées. Trois listes sont en lice : celles de Martine Craveia-Schütz, de Jean-Claude Mahé et de Alix de la Bretesche. Toutes les infos ici.