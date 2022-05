Union de la gauche : le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc dénonce la "mélenchonisation du PS"

Ce mercredi 4 mai, socialistes et Insoumis ont conclu un accord de principe pour une union en vue des législatives. Une coalition qui ne plaît pas à tout le monde à gauche, comme à droite. Jean-Luc Moudenc, maire Les Républicains de Toulouse a dénoncé cet accord sur Twitter.

"L'union vire à la compromission" ou la "mélenchonisation du PS", c'est avec ces mots que Jean-Luc Moudenc, le maire Les Républicains (LR) de Toulouse s'est exprimé ce mercredi soir sur Twitter pour réagir à l'accord conclu par les Insoumis et les socialistes. Les deux partis qui sont enfin arrivés à trouver des compromis et qui soumettront cet accord aux socialistes pour un vote d'approbation (ou de désapprobation) interne.

Cette annonce fait grincer des dents à gauche - Carole Delga, la patronne de la région Occitanie n'exclut pas des candidatures PS face à des Insoumis - mais aussi à droite. "C'est inquiétant, commente Jean-Luc Moudenc pour France bleu Occitanie, le Parti socialiste, le socialisme, la social-démocratie, c'est une des traditions politique majeures de la région toulousaine."

"Aujourd'hui, avec cet accord, c'est une page qui se tourne, une page d'histoire. Surtout, selon moi, ce qui est grave ce sont les enjeux, alerte-t-il. Parce que il y a des valeurs fondamentales du PS qui sont démenties par cet accord : l'attachement à la laïcité, l'économie de marché, l'attachement à l'Europe. C'est en cela que nous sommes tous concernés, socialistes ou pas, et je ne le suis pas. Aujourd'hui, c'est une rupture. Et si demain, cette grande alliance dominée par les amis de Monsieur Mélenchon parvient au pouvoir dans quelques semaines à la faveur des élections législatives, je crains alors effectivement que ce soit une remise en cause des fondamentaux de la démocratie."