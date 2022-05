Union de la gauche : pour François Hollande, "le programme des Insoumis n'est ni réaliste ni crédible"

L'ex-président de la République, François Hollande, a inauguré ce vendredi matin le Village Alzheimer, baptisé Village Henri Emmanuelli - de Dax. Pendant sa visite, le socialiste a été interrogé sur l'union de la gauche en vue des élections législatives. "Dans les Landes elle a permis de présenter un candidat socialiste sortant [Boris Vallaud dans la 3e circonscription], il y a une tradition de l'union de la gauche et j'ai toujours pensé que c'était la bonne stratégie, a estimé François Hollande. Mais encore faut-il que ce soit une union équilibrée, avec un programme réaliste et crédible. _Chacun sait que le programme des Insoumis n'est pas réaliste et n'est pas crédible_", a-t-il taclé.

Justice sociale, transformation écologique et démocratie

L'ancien président a également commenté la nomination d'Élisabeth Borne comme Première ministre, à quelques heures de la divulgation de son gouvernement : "Il faut attendre de connaître son programme, ses intentions, dans un contexte extrêmement difficile : le quoi qu'il en coûte est terminé, l'inflation est très forte, le pouvoir d'achat est forcément amputé, des ajustements budgétaires devront se faire, les taux d'intérêts vont repartir... _il faudra donc beaucoup de justice sociale, de transformation écologique et beaucoup de démocratie_. Nous jugerons sur ces objectifs".

Quelques heures après sa visite dans les Landes, François Hollande a annoncé à France Bleu Limousin qu'il ne serait pas candidat aux élections législatives.