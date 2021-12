Union de la gauche, retraite à 62 ans, lapsus... revivez le meeting d'Anne Hidalgo à Perpignan

"J'ai mis en tête de notre projet la revalorisation du travail", lance la candidate du Parti Socialiste devant le Palais des Congrès de Perpignan. Anne Hidalgo à continué de dévoiler les grandes lignes de son programme pour la présidentielle. Entourée de Carole Delga, la présidente de la région, mais aussi Hermeline Malherbe, la présidente du département et Michaël Delafosse, le maire de Montpellier, Anne Hidalgo a profité de cette tribune, pour relancer son appel à une union de la gauche.

Tous ensemble !

Dès le début de son meeting, Anne Hidalgo est revenue sur sa proposition d'organiser une primaire de la gauche. "L’union, mes amis, l’histoire le montre, c’est ce qui fait la gauche. Je l’ai dit mercredi, je le répète aujourd’hui : à quatre mois du scrutin, comment ne pas entendre les Françaises et les Français qui nous appellent à l’union. Comment ne pas entendre le désespoir et l’angoisse de celles et ceux qui ne peuvent se résoudre à un débat politique confisqué par deux candidats d’extrême droite et deux candidats de droite. Parce que sans union, il n’y a pas de destin pour la gauche, mais sans la gauche ce n’est plus la France, ce n’est plus la démocratie. Nous allons tout tenter pour réaliser cette union"

Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France publié mercredi, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon recueillerait 8% des suffrages au premier tour de la présidentielle 2022. Talonné par Yannick Jadot (EELV), avec 7%. Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste, est à 5% des voix. Suivent Arnaud Montebourg, avec 2,5%, Fabien Roussel (PCF), 2% et Philippe Poutou (NPA) à 1,5% des intentions de vote. Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) recueille 0,5% des intentions de vote.

Retraite, salaire, éducation, immigration... Ses propositions pour 2022

Le travail ne doit abîmer ni les corps ni les âmes - Anne Hidalgo, candidate socialiste à la présidentielle

Ce dimanche, Anne Hidalgo a mis un point d'honneur à marquer sa différence avec ses opposants de droite. La candidate socialiste a développé son programme en commençant par le sujet des retraites. "C'est un des grands enjeux de l'élection. En face, c’est le concours affligeant de qui fixera la barre la plus haute. 64, non 65, 67 ans, rien ne les arrête quand il s’agit de faire trinquer ceux qui triment déjà toute leur vie. Et bien, je vous le dis, présidente, je sanctuariserai à 62 ans l’âge de départ à la retraite. C'est le serment de Perpignan", à déclaré sur scène Anne Hidalgo sous les applaudissements du public.

Je ne me résignerai jamais à ce que les plus pauvres soient condamnés à mourir avant d’accéder à la retraite. - Anne Hidalgo, candidate socialiste à la présidentielle

Et pour couper l'herbe sous le pied de ses détracteurs, la maire de Paris à précisé les grandes lignes pour financer cette proposition. "Et pour conforter financièrement nos régimes de retraite, je les inviterai à trouver les ressources ailleurs [...] dans l'augmentation généralisée des salaires, et dans une lutte implacable contre la fraude et l’optimisation fiscale dont sont aussi victimes nos régimes sociaux".

La candidate socialiste est également revenue sur le pouvoir d'achat des Français. "Mon quinquennat s’ouvrira par des mesures claires et nettes : la hausse des salaires, en commençant par _une augmentation de 15 % du SMIC_, comme vient de l’engager l’Espagne avec Pedro Sanchez."

Nous ne pouvons tolérer que la Méditerranée et la Manche se transforment en cimetières

Touchée par les derniers drames dans la Manche, Anne Hidalgo a fait une promesse de campagne concernant la situation des migrants. "Dès mon élection, j’engagerai une discussion en vue d’une répartition équilibrée des migrants entre les différents pays, et notamment avec le groupe des pays volontaires. En France, _la délivrance des titres de séjour doit être humanisée_, améliorée, simplifiée, accélérée. Pour obtenir la meilleure intégration, nous devons améliorer l’accueil des étrangers, tout en maîtrisant les flux migratoires en offrant toutes les garanties de droit et de dignité. Mieux accueillir, mieux intégrer, mieux reconduire, tels sont nos trois objectifs."

On le sait, l'insécurité est aussi l'une des préoccupations des Français. Une thématique très en vogue chez les opposants de la candidate socialiste, qui a mis un point d'honneur à ne pas aborder ce sujet dès le début du meeting. Une façon de maquer la différence. "Nous ne pouvons tolérer la montée continue des agressions contre les personnes, ni la mise en coupe réglée de quartiers entiers par les mafias de la drogue. Il faut _renforcer les effectifs et les moyens policiers_, il faut accroître le nombre de juges et de greffiers pour que la justice puisse enfin passer dans des délais acceptables et mettre en rapport le délit et la sanction."

Anne Hidalgo à répété son souhait d'augmenter les salaires des enseignants. Et sur le volet de l'éducation ce n'est pas la seule proposition. "L’école, le collège, le lycée comme l’université, seront à nouveau le creuset de notre République. La désastreuse politique des dernières années a aggravé les inégalités au sein de l’école. On oppose les universités entre elles, créant des pôles d’excellence contre des pôles sous dotés, le tout arbitré par les algorithmes de parcoursup que je supprimerai."

J’ouvrirai le droit de vote à 16 ans - Anne Hidalgo, candidate socialiste à la présidentielle

Un lapsus ... révélateur ?

Sur scène, c'est la présidente du département des Pyrénées-Orientales qui à d'abord pris la parole. Hermeline Malherbe a présenté Carole Delga, à la place de la maire de Paris. Un lapsus qui n'a pas marqué de faire sourire dans la salle.