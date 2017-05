Union européenne: ce qui attend le nouveau chef d'Etat français

Dès son élection dimanche soir, et en attendant la passation de pouvoir une semaine plus tard, la ou le nouveau président-e français va devoir se positionner sur la scène internationale. Et prendre à bras le corps un certain nombre de dossiers européens urgents.

Dès dimanche soir, une fois sa joie exprimée, l'élu-e devra commencer par rassurer, aussi bien les Français que nos partenaires européens. Tout dépendra évidemment du vainqueur: si c'est Emmanuel Macron, il n'aura pas grand chose à faire dans l'immédiat: il a déjà la confiance de la plupart des dirigeants et des milieux économiques et financiers. Marine Le Pen devra davantage expliquer, par exemple comment nos entreprises poursuivront les échanges commerciaux avec ou sans l'euro, ou quelles seront nos futures alliances diplomatiques.

La première priorité sera la relation franco-allemande

Elle a été très présente durant cette campagne, dans les soutiens comme dans les invectives. Elle est amenée à se dégrader si la candidate du Front National l'emporte. En cas de victoire du candidat d'En marche, il y a fort à parier qu'il effectuera son premier déplacement à Berlin. Parce que l'histoire de l'Union et de la zone euro a toujours avancé grâce au moteur franco-allemand. Pour le Commissaire européen Pierre Moscovici, en charge des Affaires économiques et financières et de la fiscalité, "l'attitude de la France sera décisive. Elle devra renforcer sa crédibilité pour lever les doutes sur son sérieux budgétaire". L'Allemagne serait alors son alliée, quelque soit le futur chancelier, issu des prochaines législatives, la démocrate-chrétienne Angela Merkel ou le social-démocrate Martin Schulz.

C'est le calendrier qui va dicter la conduite du nouveau chef d'Etat... et de son gouvernement

Il est particulièrement chargé; les nouveaux ministres devront être aguerris: Conseil Affaires générales dès le lundi 15; la même semaine, réunion des ministres en charge de la Justice, puis des Affaires étrangères, avant ceux de l'Agriculture, enfin de l'Economie et des Finances et de l'Eurogroupe.

Pendant ce temps, le nouveau chef d'Etat enchaînera son premier Conseil européen à Bruxelles, un sommet de l'OTAN avec Donald Trump, toujours à Bruxelles, et un sommet du G7 en Sicile. La coalition contre le terrorisme, la crise des migrants, les frontières de Schengen, le Brexit, la dette grecque, la guerre en Syrie, nos relations avec les Etats-Unis, la Russie, l'Iran, la Turquie, la Libye, l'Irak, le Proche-Orient, la Chine... En Europe c'est bien le calendrier qui détermine l'action. Et les urgences sont nombreuses.

