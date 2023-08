Université d'été dans la Drôme : la France Insoumise veut se relancer

Les Amfis 2023 de la France Insoumise ont lieu comme prévu de nouveau dans la Drôme. Après les Journées jeunes, l'université d'été du parti s'est ouvert ce mercredi 23 août jusqu'au dimanche 27. Toujours sur le même site : au Palais des congrès Sud Rhône-Alpes à Châteauneuf-sur-Isère. On ne change pas une formule qui gagne. "Loin de décroître, les Amfis ne font que grossir. Nous avons un lieu qui se prête bien à ce que nous voulons faire, et nous avons très largement agrandi le site sur la zone est", présente le député LFI de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud, parmi les organisateurs. "Nous accueillons maintenant un camping qui rassemble plus de 500 jeunes, nous avons une deuxième scène de concert et une deuxième buvette" poursuit-il. Il indique 3 500 inscrits pour les cinq jours, "plus ceux qui viendront et ne sont pas inscrits".

"Les Amfis, ça rebooste tout le monde" sourit Jimmy Levacher, le responsable du parti dans la Drôme, "il y a eu une défaite sur la réforme des retraites qui nous a donné un coup de mou, soyons clair, il y a eu l'été qui est passé par là. On a les Amfis, on sait qu'on est reparti pour la rentrée !"

Des personnalités et une polémique

Vendredi est attendue l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle et ancienne ministre Ségolène Royal pour une dédicace de son livre, mais aussi une conférence avec notamment le député et coordinateur national du parti Manuel Bompard. Vendredi, en fin d'après-midi, tiendra conférence également Jean-Luc Mélenchon. Deux entretiens sont prévus samedi, l'un avec la sociologue Monique Pinçon-Charlot, l'autre avec le rappeur Médine. Ce dernier donnera même un concert sur la grande scène en soirée. La ministre espagnol du Travail figure aussi parmi les 360 invités des Amfis, tout comme l'ancien ministre et candidat à la présidentielle Benoît Hamon.

La présence du rappeur Médine suscite la controverse, comme elle l'a suscitée aux universités d'été d'Europe-Ecologie-les Verts . "Une instrumentalisation", "un problème médiatique" ou encore "une polémique créée par l'extrême-droite et les macronistes" pour les militants et élus croisés dans les allées du village Insoumis.