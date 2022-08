Université d'été de La France Insoumise : des "guest-stars" à Châteauneuf-sur-Isère

Les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon sont de retour pour quatre jours dans la Drôme ! L'université d'été du parti (les AMFiS) s'ouvre ce jeudi à 10 heures au Palais des Congrès de Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence. C'est la troisième année consécutive que le parti utilise cet espace pour sa rentrée politique. Encore plus politique cette année, car La France Insoumise (LFI) veut s'affirmer comme force d'opposition majeure dans le pays.

Des débats avec trois ministres

C'est le défi du parti en cette fin d'été. À l'Assemblée nationale, 150 députés NUPES composent l'opposition de gauche mais il y a seulement 75 députés LFI. Avec cette université d'été, "on a voulu marquer les esprits" dit Alexis Corbière, député LFI, à nos confrères du Parisien. Et comment ? En organisant trois débats entre des Insoumis et des membres du gouvernement. Trois ministres ont relevé le défi : Marlène Schiappa, Clément Beaune et Olivia Grégoire. Ils débattront vendredi et samedi. La France Insoumise invite aussi une forte personnalité des Républicains, Rachida Dati. La maire du VIIème arrondissement de Paris est bien connue pour aimer la confrontation et les phrases chocs.

Les thèmes des débats sont ceux du quotidien : pouvoir d'achat, sécurité, climat. Une manière pour LFI de montrer que c'est bien ce parti qui anime le débat d'idées aujourd'hui en France. Mais un autre débat s'invite, un débat interne, avec les autres composantes de gauche : les écologistes Sandrine Rousseau et Grégory Doucet - le maire de Lyon - sont attendus ce week-end. Le point d'orgue de ces quatre jours sera le discours de Jean-Luc Mélenchon, dimanche 28 août. Il s'agira probablement de son dernier discours en tant que patron, car c'est Manuel Bompard qui est pressenti pour reprendre les rênes du parti dans les prochains mois.

Un évènement pour la petite ville de Châteauneuf-sur-Isère

REPORTAGE - Les universités d'été, vues par les habitants Copier

À Châteauneuf-sur-Isère, les habitants s'attendent à voir du monde dans les prochains jours. Depuis trois ans, c'est l'évènement qui marque la fin d'été. Certains habitants sont conquis par le programme, notamment Pauline : "Cette année, il y a des guest-stars comme Rachida Dati ! Je suis à deux doigts d'y aller pour ses punchlines !"

Entre 5.000 et 6.000 personnes sont attendues pour les AMFiS. Alors les commerçants se préparent notamment la boulangerie qui prévoit plus de pain, de sandwichs. "On fait vivre l'économie locale" explique Bastien Lachaud, député LFI de Seine-Saint-Denis, qui chapeaute l'organisation. "Chaque année, les gens sont de plus en plus contents de nous accueillir" explique-t-il. Le député est conquis par le site du Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes : "c'est un site très agréable, bien desservi. On peut accueillir beaucoup de monde et c'est un cadre très propice à nos travaux."