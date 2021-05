Urbanisme : les maires du rural interpellent les candidats aux Territoriales

Selon l'association des maires de Corse-du-Sud, il est de plus en plus difficile d'obtenir un permis de construite dans les villages en raison d'un trop grand nombre de règles. Conséquences difficile d'inciter les jeunes à s'y installer et enrayer le déclin des villages les plus isolées. Les élus souhaitent donc savoir si les candidats aux territoriales partagent leur vision et quelles sont leurs solutions éventuelles. Dans un courrier, l'association des maires de la Corse-du-Sud et sa commission de l'aménagement du territoire posent 10 questions.

Les maires du rural veulent attirer l'attention des candidats sur les difficultés de plus en plus grande afin d'obtenir un permis de construire dans les villages de montagne et espère que des solution leur seront proposées. « Pour un jeune construire sa maison au village pour y vivre est aujourd'hui mission presque impossible » estime Jean-Jacques Ciccolini, le maire de Cozzano et président de l'association des maires de la Corse-du-Sud.

Jean-Jacques Ciccolini, le maire de Cozzano et président de l'association des maires de la Corse-du-Sud

En cause, un trop grand nombre de loi et de réglementations inadaptées à la Corse. Le président de la commission d'aménagement du territoire de l'association des maires de la Corse-du-Sud, Jean Alfonsi, également maire de Serra-di-Ferru, attend pour sa part « des réponses concrètes des candidats et d'éventuelles solutions. »