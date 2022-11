Usine d'incinération : la chambre régionale des comptes épingle Pays de Montbéliard Agglomération

Le constat du rapport de 19 pages (à lire ci-dessous) est sans appel. Sollicitée par le préfet du Doubs, la chambre régionale des comptes pointe "une irrégularité" dans la procédure d'attribution du contrat de délégation de service public entre Pays de Montbéliard Agglomération et l'entreprise Valest, filiale de Véolia. Une délégation qui concerne la rénovation et la gestion de l'usine d'incinération des déchets de l'agglo, qui est en fin de vie.

ⓘ Publicité

Inquiétude sur le périmètre de la délégation et le montant du contrat

La première inquiétude des Sages porte sur le périmètre de la délégation. À la base, PMA voulait faire rénover un four et démanteler le deuxième afin de faire correspondre les dimensions de l'usine au volume de déchets, plus faible, attendu dans les années à venir.

Après négociations avec Valest, seule entreprise à avoir répondu à l'appel d'offre, elle a accepté de faire des travaux plus coûteux : remplacer son four, son traitement des fumées, d'autres équipements, et améliorer les performances énergétiques du site.

Avec tous ces aménagements, le contrat pour les travaux et la gestion passe de 87,3 millions d'euros prévus à l'origine par l'agglo, à 105 millions d'euros. La chambre régionale des comptes "émet des réserves sur le choix de Pays de Montbéliard Agglomération de poursuivre la négociation avec l'unique candidat, lorsqu'elle a constaté l'écart très important entre son estimation initiale et l'offre du candidat, qu'il s'agisse de la valeur du contrat ou du montant des investissements", indique-t-elle dans son rapport.

Pour les Sages, "la collectivité aurait dû [...] relancer une nouvelle procédure d'attribution de la délégation de service public". Elle considère cette absence de nouvelle procédure comme "une fragilité juridique certaine". Car c'est bien PMA qui devra assumer le coût des travaux, de 22 millions d'euros. Le coût global du traitement des déchets va donc flamber. Il passerait de 88 à 143 euros la tonne, soit 66% d'augmentation. Ce qui aura un impact significatif sur les finances de l'agglomération, souligne la chambre régionale des comptes. Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération, n'a pas souhaité faire de communication publique à ce sujet, mais se dit "très serein au niveau juridique" et maintient avoir choisi "la meilleure solution pour l'agglomération".

loading

Quid de "l'option Sertrid" ?

Marc Tirole, président du groupe d'opposition à Pays de Montbéliard Agglomération, ne comprend pas pourquoi la majorité poursuit de tels travaux, alors qu'une autre solution existe selon lui :"l'option Sertrid", du nom du Syndicat d'études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets, c'est à dire l'usine d'incinération des déchets de Belfort, située à Bourogne. "À PMA, on incinère à peu près 40 000 tonnes à l'année, et l'objectif est de passer à 30 000 tonnes", avance-t-il. Selon lui, "le Sertrid avait largement la capacité d'accueillir les déchets du Pays de Montbéliard."