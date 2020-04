Usine de masques de Plaintel : le gouvernement est finalement prêt à passer commande

Quelques jours après avoir fermé la porté à une possible relance de l'usine de masques de Plaintel (Côtes-d'Armor), fermée en 2018, le gouvernement a envoyé un courrier au président de la Région Bretagne. La possibilité d'une commande passée par l'Etat n'est pas exclue.

Un jour blanc, un jour noir. Quelques jours seulement après fermé la porte à une possible relance de l'usine de masques de Plaintel (Côtes-d'Armor) fermée en 2018, un courrier de la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher, que nous avons pu consulter, vient redonner un peu d'espoir aux porteurs du projet.

Une commande de masques passée par l'Etat ?

Dans cette lettre adressée ce mercredi 22 avril à Loïg Chesnais-Girard, le président de la Région Bretagne, Agnès Pannier-Runacher, rappelle l'intérêt que le gouvernement porte au projet. Mais alors qu'elle avait sous-entendu que la capacité de production française allait continuer de monter en puissance dans les prochains mois, elle semble ouvrir la porte à une possible commande de masques.

"Je vous confirme que l'Etat, via Santé Publique France, et sous l'autorité d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, peut se porter acquéreur de masques de protection pour les besoins du système de santé français." Elle souligne d'ailleurs que ces besoins resteront importants au moins jusqu'à la fin de l'année.

Le gouvernement attend des garanties

Si l'usine de Plaintel venait à reprendre sa production, l'Etat pourrait ainsi acquérir une partie des volumes. La secrétaire d'Etat attend cependant des précisions sur la faisabilité et la compétitivité du projet. Pour Alain Cadec, président du Département des Côtes-d'Armor et porteur du projet aux côtés de l'agglomération de Saint-Brieuc et de la Région, ce courrier est "un bon signe du gouvernement, mais il faut continuer à travailler".