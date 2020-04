Depuis le début de la crise sanitaire, la réouverture de l'usine de masques de Plaintel (Côtes-d'Armor) fait débat. La Région, le département et l'agglomération de Saint-Brieuc se disent prêts à soutenir un projet de relance. Le gouvernement pas vraiment...

Usine de masques de Plaintel : pour l'instant, le gouvernement dit "non" à une relance

Depuis la fin du mois de mars et le début de la polémique sur le manque de masques en France, certains ont rappelé la fermeture d'une usine de fabrication à Plaintel dans les Côtes-d'Armor. L'entreprise bretonne a fermé ses portes en 2018 après avoir été rachetée par un groupe américain.

Sur les réseaux sociaux, une pétition soutenant sa réouverture a même recueilli plus de 40.000 signatures. Certains salariés se disent prêts à reprendre du service. La Région Bretagne, le Département des Côtes-d'Armor et l'agglomération de Saint-Brieuc se sont prononcés en faveur d'une relance de l'usine en demandant des engagements de l'Europe et de l'Etat français.

Il y a des alternatives.

Ce vendredi 17 avril, le député Marc Le Fur a interpellé la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, lors d'une séance à l'Assemblée. Citant des entreprises comme Faurecia, Kolmi, Plastic Omnium, Michelin ou Brocéliande, Agnès Pannier-Runacher est revenue sur la montée en puissance de la production française."Je sais que l’équipe est motivée, j'ai été en contact avec le président de la Région. Peut-être que le projet de Plaintel est une bonne idée mais il y a des alternatives," a conclu la secrétaire d'Etat.

Le député Marc Le Fur a exprimé sa déception sur le réseau social Twitter. L'occasion pour le président de l'Assemblée National, Richard Ferrand de réagir. "Quoi de plus responsable que la ministre, comme Loïg Chesnais-Girard et la Région soupèsent les chances de succès d'un projet avant de s'engager ? Je suis très déçu que Marc Le Fur feigne de ne pas comprendre et oppose les bonnes volontés. Déçu, pas surpris."