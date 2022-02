Uzerche : le maire refuse de louer une salle pour un meeting de soutien à Éric Zemmour

Uzerche ne veut pas de meeting pro Zemmour. Le maire de la ville vient de refuser de louer une salle aux représentants corréziens du mouvement Reconquête d'Eric Zemmour. Celui-ci souhaite organiser dans la cité corrézienne une réunion publique début mars avec en vedette Guillaume Peltier. Un refus "inadmissible et un déni de démocratie" estime le président de Reconquête 19.

Pécresse oui, Zemmour non

"La loi oblige à une égalité entre tous les candidats en offrant à chacun les mêmes possibilités et aux mêmes conditions tarifaires etc" indique Jean-Pierre Faurie. Or, fait remarquer le président de Reconquête 19, "quelques jours avant, il recevait quand même Mme Pécresse à Uzerche". D'où son incompréhension. "Je ne lui demande pas de partager nos idées je lui dis seulement de respecter la démocratie".

Des heurts autour des réfugiés

Jean-Paul Grador nie une volonté purement politique dans son refus. Le maire d'Uzerche craint surtout des heurts en marge du meeting. Le maire d'Uzerche rappelle que la ville accueille de nombreux réfugiés. "Je crois qu'il y a vraiment une volonté de venir sur ce territoire et y apporter ces discours qui sont contre cet accueil que l'on peut faire à ces réfugiés". Le maire redoute notamment que les associations qui œuvrent auprès de ces populations prennent ce meeting comme "une provocation" et organisent alors une contre manifestation qui pourrait vite dégénérer. Reconquête 19 ne souhaite pas en rester là. Il va redemander officiellement cette salle à la mairie d'Uzerche. Et il avisera des suites à donner à l'affaire en cas de nouveau refus.