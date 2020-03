Election municipale à Uzerche : deux listes pour ravir la "perle du Limousin"

Uzerche, 2800 habitants, est dirigée depuis 2016 par le communiste Jean-Paul Grador. Il brigue un second mandat et comme il y a 4 ans il n'aura qu'une seule liste comme adversaire, celle conduite par le président de la communauté de communes du Pays d'Uzerche, Michel Dubech.

Uzerche vote largement à gauche depuis 2001 sans discontinuer après avoir été longtemps dirigée par la droite. Mais ni Jean-Paul Grador, le maire sortant, ni son unique adversaire, Michel Dubech, ne veulent aller sur ce terrain-là. "Je suis communiste bien sûr, précise Jean-Paul Grador, mais les gens qui viennent avec moi viennent pour un projet. Il y en a, je serais incapable de vous dire leur vote national. L'idée c'est vraiment d'être ensemble, sans un parti derrière nous, pour notre ville et pour faire en sorte qu'elle puisse continuer de rayonner". Même chose du côté de Michel Dubech. Même si la liste, "Uzerche ensemble" qu'il conduit incarne une alternative plus à droite, lui ne revendique pas cette attache politique. Lui-même n'est d'ailleurs membre d'aucun parti.

De Saint-Ybard à Uzerche

Michel Dubech confesse que certains Uzerchois lui en ont fait la remarque. Il est actuellement élu de Saint-Ybard, située à quelques kilomètres de là. Il est même 1er adjoint de la petite commune. Un transfert qu'il assume. "Je suis légitime en tant que président de la communauté de communes du pays d'Uzerche et je pense avoir prouvé en tant que tel l'action que l'on pouvait y développer. " Selon lui Uzerche ne joue pas assez son rôle de ville centre de la communauté de communes. Elle manque de dynamisme. "Je pense que les Uzerchois nous attendent dans ce volontarisme, dans cette envie que cette ville revive, et c'est à ce titre-là que je suis venu me présenter sur Uzerche".

Ça manque de peps" Ludovic

Du côté des habitants les attentes sont visiblement nombreuses. La ville souffre estiment beaucoup. De nombreux commerces du centre-bourg sont fermés, un médecin est récemment parti et n'a pas pu être remplacé laissant de nombreux habitants sans médecins référents, et la population diminue, 500 habitants de moins en 10 ans. "Il faudrait un peu plus d'enthousiasme dans cette ville. Ça manque de peps !" estime Ludovic par exemple. Illustration pour lui avec la porte Bécharie, porte d'entrée de la vieille ville, qui "est en très mauvais état alors que c'est ça qui fait venir les touristes. C'est le poumon d'Uzerche et le jour où elle va se casser la gueule, Uzerche sera morte"

Dans l'avenue principale d'Uzerche de nombreux baux commerciaux sont désertés. La faute aux grandes surfaces trop nombreuses disent de nombreux commerçants © Radio France - Philippe Graziani

Le souvenir de Sophie Dessus

"La ville est crade, c'est pas entretenu, les routes sont défoncées" dit carrément une dame. Et d'ajouter "depuis que Mme. Dessus est décédée, c'est catastrophique". Car le souvenir de l'ancienne députée maire, décédée en 2016, reste très vif. "Dans chaque ville il y a des personnalités qui ont laissé leur empreinte, et c'est le cas. Sophie Dessus est une figure d'Uzerche" dit Jean-Pierre. Pour autant les critiques de l'action de l'ancienne édile ne sont pas rares, notamment sur l'auditorium "au dessus des moyens d'Uzerche" selon un Uzerchois qui a préféré rester anonyme. Mais même si les habitants ont des critiques envers la ville ou ses élus, tous louent la qualité de vie dans la "perle du Limousin. Surtout Léa, 19 ans : "Il y a quand même un cinéma, une piscine, on peut faire du sport. C'est peut-être pas une ville que les jeunes recherchent forcément, mais moi en tout cas je m'y plais bien".