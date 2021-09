"On va agir sur l'essence, le gaz" : Marine Le Pen recentre sur le pouvoir d'achat sur le marché de Cavignac

À plus de six mois de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen sillonne la France avec un passage par la Gironde. La candidate du Rassemblement national s'est arrêtée à Cavignac, ce jeudi matin, dans le nord du département. Une commune où 30,08% des inscrits ont voté pour elle au premier tour en 2017 (19,4% pour Emmanuel Macron) et où la conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine Edwige Diaz est bien implantée. Cette dernière, nommée cet été au bureau national du parti, a largement fait campagne dans ce secteur mais a échoué aux trois dernières échéances (législatives, municipales et départementales).

Un des grands sujets de la présidentielle sera de rendre du pouvoir d'achat aux Français - Marine Le Pen

Alors que les prix des matières premières flambent ces derniers mois et que le prix du papier toilette doit aussi augmenter prochainement, Marine Le Pen s'engouffre dans cette brèche pour se recentrer sur le débat et proposer "des mesures concrètes afin d'améliorer le quotidien des français". Interpellée par un sympathisant sur le marché de Cavignac, elle détaille : "L'intégralité des mesures qu'on va mettre en œuvre ont vocation à permettre de _récupérer 150 à 200€ par Français et par mois_. On va agir sur l'essence, sur le gaz, l'électricité. Un des grands sujets de la présidentielle sera de rendre du pouvoir d'achat aux Français."

Elle fustige le gouvernement alors que Jean Castex va proposer des solutions pour faire baisser les factures des Français. "Depuis un mois, ça propose tous azimuts. Ça fait quatre ans et demi qu'ils sont au pouvoir, il y a eu des manifestations gigantesques avec les Gilets jaunes. C'est de l'opportunisme", tonne Marine Le Pen.

"L'immigration est un poids financier pour le pays"

La candidate déchue aux deux dernières élections présidentielles (2012 et 2017) se balade avec une pile de tracts dans la main droite. Ils concernent ses propositions sur le pouvoir d'achat. Qu'en est-il du sujet phare du Rassemblement National : l'immigration ? Marine Le Pen adapte son discours aux problématiques économiques : "L'immigration est un poids financier pour le pays, c'est une dépense considérable. Mais il y a aussi toutes les questions que cela pose sur l'insécurité." Sur cet thème, elle est concurrencée par le polémiste Éric Zemmour depuis quelques semaines, lui qui n'a toujours pas officialisé sa candidature à l'élection présidentielle. Elle ne se dit "absolument pas inquiète. Je suis la mieux placée pour porter les idées nationales".