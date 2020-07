"On va être attentif à toutes ses décisions" : une centaine d'opposants à Louis Aliot défilent à Perpignan

Un peu plus de deux semaines après l'élection de Louis Aliot à la mairie de Perpignan, une centaine de personnes ont manifesté dans les rues du centre-ville ce mardi d'après-midi. Entre colère et crainte de ses décisions à venir, sa décision d'augmenter son indemnité d'élu passe très mal.

À peine entend-elle le nom de Louis Aliot qu'Amapola détaille son histoire familiale : "Je suis fille de réfugiés espagnols, mon grand-père a été fusillé par Franco. Le fascisme, je connais". Cette militante antifasciste a deux choses à dire au nouveau maire de Perpignan : d'une part, qu'elle et la petite centaine de manifestants qui l'entourent seront très attentifs à toutes ses décisions. "Et surtout qu'il a bénéficié de l'abstention massive. Il ne faudrait pas qu'il pense qu'il est majoritaire..."

Les majoritaires, ce sont les abstentionnistes - Amapola, militante antifasciste

Parti de la place Cassanyes, le cortège a traversé certains des quartiers les plus défavorisés de la ville. "Je ne sais pas si vous avez vu la misère qu'il y a à Perpignan", enrage Céline. "Passez devant le Secours populaire, passez devant les associations... Dans une ville où la misère est number one, comment le maire ose-t-il s'augmenter lui-même son salaire ?"

Les opposants craignent déjà pour les élections départementales

Parmi ces militants de gauche, le vote du nouveau conseil municipal en faveur de l'augmentation de 17% de l'indemnité du maire passe très mal. Mais il s'agit davantage d'un symbole que d'une décision qui aura un effet sur le quotidien des habitants explique Marc, qui craint plutôt pour les six années qui viennent. "Très concrètement, la mairie a la main sur les subventions aux associations comme le Planning familial, LGBT66 ou la Ligue des droits de l'Homme", détaille ce militant associatif. _"_On sait que dans d'autres villes d'extrême-droite, les subventions baissent, voire sont complètement supprimées, ou que les associations sont expulsées des locaux qui leur étaient octroyés. On sait aussi que la laïcité est bien souvent instrumentalisée contre certaines populations. Donc on sera très vigilant à tout ce que l'extrême-droite pourra faire dans cette ville."

Six ans d'opposition sans merci : voilà ce qu'ils promettent à Louis Aliot... à condition que Perpignan soit leur seul terrain de bataille. "On va travailler pour que ça ne se répande pas aux élections départementales et au-delà", explique Emma. "On ne veut pas que Perpignan devienne l'avant-garde d'une politique de peur et de fascisme."

Pour se rassurer, Emma se répète que Louis Aliot a beau avoir gagné, il a recueilli cette année 2 001 voix de moins qu'au second tour de l'élection en 2014.