Vaccination anti-Covid : les maires sarthois aux avant-postes

Vacciner plus vite et plus largement : c’est la demande formulée au gouvernement par de nombreux élus de tous bords. En Sarthe, pour accélérer la cadence, des maires proposent la mise à disposition de salles municipales. Certains ont même écrit au préfet pour l’alerter.

Les maires en première ligne. Comme souvent depuis le début de la crise sanitaire, les élus de proximité prennent les devants. Plusieurs d’entre eux, en Sarthe, essayent d’accompagner l’accélération souhaitée de la campagne de vaccination, alors que le gouvernement est sous le feu des critiques à cause du retard français à l’allumage par rapport à d’autres pays européens.

Ainsi, à Loué, commune d’environ 2.000 habitants, le maire avance deux propositions. “La première est de fournir un accès à des bâtiments pour assurer la vaccination”, explique Anthony Mussard. “Et ce pour tous types de professionnels de santé : des libéraux, des agents de l’ARS, des étudiants soignants, des retraités, des médecins, des infirmiers...” La seconde proposition, détaille l’élu “est qu’une partie du personnel municipal participe à la vaccination. Nous avons, dans l’équipe, plusieurs soignants qualifiés moi y compris. Si moi, en tant que maire, je peux mettre ma blouse et participer à la vaccination, je le ferai !”



Des salles municipales à disposition

Dans l’agglomération du Mans, le maire de Coulaines a même écrit au préfet pour lui faire part d’une proposition concrète : “Mettre à disposition un local pour la vaccination en centre-ville", explique Christophe Rouillon. “Nous avons deux sites. L’un situé parc François Mitterrand : ce sont d’anciens locaux du département, aujourd’hui inoccupés. L'autre est l’espace culturel Henri Salvador. Nous pourrions mettre à disposition la salle qui a déjà servi à la distribution des masques pendant le premier confinement”, détaille l’élu.

La vaccination avance à la vitesse de l’escargot

Dans le Nord Sarthe, territoire particulièrement touché par la deuxième vague de Covid-19, le maire de Mamers a, lui aussi, pris la plume pour alerter le représentant de l’Etat dans le département. “La vaccination avance à la vitesse de l’escargot”, déplore Frédéric Beauchef. "Nous proposons de mettre à la disposition de l’Etat et des autorités de santé la logistique. Nous voyons bien qu’il existe une intention du gouvernement mais que la traduction, dans les faits, patine. Nous voulons aider l’Etat à aller plus vite", explique l’élu à France Bleu Maine.



Passer à la vitesse supérieure

Pour ces trois élus sarthois, accélérer le tempo de la vaccination est une nécessité impérieuse. “Le virus tue : il tue physiquement, il tue mentalement. Il tue aussi des entreprises”, résume Anthony Mussard, maire de Loué. “Nous voyons bien les limites du confinement tant du point de vue sociétal que de son efficacité. Si nous voulons une reprise de la vie normale, le vaccin est une étape incontournable. L’urgence est de pouvoir faire de 2021 une année sans masque”, explique l’élu.

Le sentiment est le même chez Frédéric Beauchef, maire de Mamers (5.000 habitants) : "On sait très bien que de mois en mois, de confinements en couvre-feux, pour nos commerces, pour l’activité économique, pour retrouver une vie normale, il faut que cela cesse. Et plus tôt ça cessera mieux ce sera. Aujourd’hui, le vaccin est la seule option valable et forcément, nous souhaitons que cela aille vite".



Bureaucratie et manque de souplesse

Comme d’autres, les élus de terrain, en Sarthe pointent souvent du doigt la bureaucratie de l’Etat, sa centralisation ou encore sa verticalité (les décisions qui “tombent d’en haut”). Dans le viseur de Christophe Rouillon : l’Agence Régionale de Santé. “L’ARS ne s’intéresse pas du tout aux maires”, fustige le maire de Coulaines (7.500 habitants), près du Mans. “Ces instances sont abstraites, lointaines. Ce sont des gens qui n’ont pas tellement l’esprit concret ni opérationnel”, ajoute-t-il.

Pour Christophe Rouillon, par ailleurs vice-président de l’association des maires de France, l’Etat doit davantage faire confiance aux élus de proximité. “Les maires sont les élus de confiance pour les Français. C’est très important qu’ils soient partie prenante de cette campagne de vaccination”, plaide-t-il. Le maire de Mamers, Frédéric Beauchef reconnait, lui, une certaine lassitude face à la communication gouvernementale. Nous avons été échaudés par les masques : il y a eu un double discours. Nous craignons qu’il y en ait un aussi au sujet des vaccins”, explique-t-il.