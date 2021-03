Vaccination contre le Covid-19 : Martine Aubry s'inquiète du "manque de transparence"

Martine Aubry demande au gouvernement et au président de la République de ne pas faire de "coups de com" autour de la vaccination. La maire socialiste de Lille se dit inquiète du manque de transparence concernant les doses de vaccin et les ouvertures de centres de vaccination.

La France a dépassé les 7 millions de personnes vaccinées contre le Covid-19 a dit le ministre de la santé Olivier Véran lors de son point hebdomadaire, ce jeudi. Mais l'organisation de cette vaccination ne convient pas à la maire socialiste de Lille. Martine Aubry tenait, quasiment au même moment, une conférence de presse organisée en urgence, pour dire son "inquiétude" et son "incompréhension".

Elle a écrit au préfet du Nord et au directeur général de l'Agence régionale de santé, pour leur dire sa façon de penser : alors que cela fait des mois qu'elle propose que le Zénith devienne un grand centre de vaccination, elle a appris que cela ne serait peut-être possible qu'à partir du 6 avril.

Le privé vaccine, le public attend

A deux reprises selon Martine Aubry, les autorités ont dit à la ville de se tenir prête à ouvrir la salle de concert, et au dernier moment cela a été annulé, faute de doses disponibles. Dans le même temps explique la maire socialiste, l'hippodrome de Marcq-en-Baroeul a pu mener deux week-end de vaccination, organisée par le groupe privé Ramsay.

La vaccination, c'est trop sérieux, pour qu'il y ait ce manque d'organisation et de transparence

"On ne comprend pas", réagit Martine Aubry, "je n'ai rien contre le groupe privé, je voudrais qu'il soit capable d'ouvrir, et nous aussi. Le privé et le public en se serrant les coudes. La vaccination, c'est trop sérieux, pour qu'il y ait ce manque d'organisation et de transparence".

La maire de Lille dénonce au passage "les coups de com. Aujourd'hui, on vaccine le week-end, sous l'œil des caméras. Mais ce qu'on fait ce week-end, on ne le fait pas dans la semaine. Ce n'est pas parce qu'on approche d'une campagne électorale qu'on doit utiliser la pandémie et la vaccination".

Ca dérape complètement

Concernant le confinement en vigueur dans les Hauts-de-France, Martine Aubry affirme que "ce n'est pas un confinement. Ca dérape complètement. Il faut sans doute d'autres mesures, en attendant une vaccination beaucoup plus forte. J'appliquerai toujours les décisions du gouvernement. Mais de temps en temps, je dis 'attention'".