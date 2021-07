Vaccination des soignants : "Le pouvoir a parlé avec son côté autoritaire", selon Philippe Poutou

Après les annonces sur la vaccination obligatoire des soignants et l'extension du pass sanitaire, le candidat NPA à la présidentielle Philippe Poutou était l'invité de France Bleu Gironde, mardi. Il dénonce un gouvernement "autoritaire" et l'accuse de ne pas prendre ses responsabilités.

"Macron fait du Macron". Voilà comment Philippe Poutou, invité de France Bleu Gironde ce mardi, a résumé les annonces du président de la République de la veille. Emmanuel Macron a annoncé l'obligation vaccinale pour tous ceux qui travaillent auprès des personnes fragiles, et une très forte incitation à la vaccination pour tout le monde, via une extension du pass sanitaire. "Le pouvoir a parlé avec son côté autoritaire et même son côté méprisant. Il est en haut et il dicte des choses", analyse le candidat du NPA à l'élection présidentielle.

Réécouter l'interview de Philippe Poutou, ce mardi sur France Bleu Gironde. Copier

"C'est toujours pareil, c'est culpabiliser la population", juge Philippe Poutou, qui estime que "la vaccination paraît être quelque chose de raisonnable, d'utile et nécessaire puisque c'est une protection collective". Mais ce que n'aime pas le conseiller municipal de Bordeaux en luttes, c'est "le côté menace contre le personnel de santé, qui serait suspendu et non payé. C'est cette conception du pouvoir qu'on refuse, cette conception autoritaire."

Le pouvoir n'assume pas ses responsabilités

Pour Philippe Poutou, "le pouvoir n'assume pas ses responsabilités", en obligeant les soignants à se vacciner. "Qu'est-ce qu'ils ont fait pour renforcer l'hôpital et les services publics de santé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la recherche soit publique ? Et éviter tous les problèmes qu'on a connus, avec les retards de vaccination, l'absence de masques, l'absence de matériel dans les hôpitaux ? Là, il y a un scandale énorme".

Il appelle à la mobilisation des personnes soignants et non soignants face à ces difficultés. "Est-ce que c'est la vaccination obligatoire qui va être ce déclencheur là ? On n'en sait rien" dit-il, voyant "des raisons énormes de se battre et de se mobiliser" , invoquant "des difficultés et de la souffrance. De la souffrance au travail pour les salariés et une souffrance pour la population qui n'est pas soignée correctement".

Un pouvoir qui va aller au bout des attaques

Outre les combats dans le secteur de la santé, Philippe Poutou a aussi bien noté qu'Emmanuel Macron avait annoncé, lundi, des concertations à la rentrée sur la réforme des retraites, et la mise en place de la réforme de l'assurance-chômage au 1er octobre.

"C'est un pouvoir qui va aller au bout des attaques. L'Assurance chômage, ce sont des remises en question des droits pour les demandeurs d'emploi", dénonce Philippe Poutou. Plus globalement, il s'attaque à "des riches qui s'enrichissent énormément, qui ont même profité de la crise du Covid pour s'enrichir encore. Et puis, de l'autre côté, il y a une véritable souffrance sociale : précarité, chômage, difficulté de se loger, difficulté de se soigner".

à lire aussi Le patrimoine des 500 plus grandes richesses françaises a augmenté de 30% en un an

"Comment on sort de ça ? Il faut qu'on discute de comment on s'organise, comment on se bat. Ce qui est aujourd'hui d'actualité, c'est la mobilisation, c'est la contestation, c'est la révolte", affirme le représentant du Nouveau parti anticapitaliste.