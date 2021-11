Vaccination, retraites, nucléaire : les réactions en Isère au discours d'Emmanuel Macron

Des décisions sur le plan sanitaire, mais aussi des jalons en vue d'une candidature en 2022... Emmanuel Macron a balayé de nombreux sujets lors de son allocution mardi 9 novembre. Et les réactions en Isère ne sont pas toujours tendres. Les oppositions accusent le président de la République de mener une campagne déguisée.

"Je m'attendais à commenter des mesures Covid, sauf que le président n'en a parlé que trois minutes. Le reste de son intervention concernait autre chose, c'était surtout un discours de campagne", déplore par exemple la députée socialiste de l'Isère, Marie-Noël Battistel. Elle dénonce également "un satisfecit de son bilan de mandat".

Un président en campagne ?

A droite, on dénonce également "un Emmanuel Macron en campagne", par la voix de la sénatrice Les Républicains de l'Isère Frédérique Puissat, "mais en plus nous sommes en train d'étudier le projet de loi de finances 2022 au Sénat, et nous pointons le fait qu'en trois mois, le président de la République a dépensé plus de 25 millions d'euros supplémentaires pour la seule année 2022. On a donc un président qui tente d'acheter son élection, c'est scandaleux". Le sénateur LR Michel Savin a pointé la même problématique :

"Moi je n'ai pas vu un discours de trente minutes pour vanter le bilan, j'ai vu un président qui est dans l'action, qui est vigilant face aux risques de résurgence de l'épidémie", défend de son côté Jean-Charles Colas-Roy, député LREM de la 2ème circonscription de l'Isère. "Et puis j'ai vu un président venu apporter un message de rassemblement face aux grands défis que notre pays doit surmonter. C'est important d'avoir un président de la République qui est dans l'action jusqu'au bout de son mandat".

"C'est l'action collective qui peut nous rendre fier, notamment d'avoir pu maintenir les écoles ouvertes, on est un des pays européens où la reprise de l'épidémie est un peu moins forte, on peut être fier de cela, tout en restant vigilant", estime encore Jean-Charles Colas-Roy.

La question du nucléaire

Autre annonce d'Emmanuel Macron hier : la relance d'un nouveau programme nucléaire, "une première depuis des décennies", vante Emmanuel Macron. "Nous sommes prêts" s'est réjouit ce mercredi le patron d'EDF. A contrario, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, dénonce l'absence de "débat démocratique" sur cette question du nucléaire. Même indignation pour la députée socialiste de l'Isère, Marie-Noël Battistel : "Les questions d'énergie sont d'une telle importance qu'on ne peut pas décider tout seul d'un engagement, il faut en discuter, mais aucun débat parlementaire ne nous est proposé". Le sénateur EELV Guillaume Gontard a eu la même réaction sur Twitter :

"J'ai eu l'impression en écoutant Emmanuel Macron qu'il surfait sur toutes les idées des Républicains sur le nucléaire, que l'on a vu lors du premier débat lundi" 8 novembre sur LCI, dénonce Frédérique Puissat, "comme s'il avait le sentiment d'attirer à lui un électorat supplémentaire. Mais tout cela manque de fond".