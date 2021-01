Covid-19 : "le vaccin c'est le passeport pour le retour à une vie normale" (Régis Juanico, député de la Loire)

"On n'a pas le droit de faire preuve d'amateurisme sur la campagne de vaccination" contre le coronavirus, lance Régis Juanico. Le député Génération.s de la Loire, et l'ensemble du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, déplore la lenteur de la campagne lancée le 27 décembre 2020 en France, et appelle le gouvernement à passer la vitesse supérieure. "Il y a eu des premières vaccinations le 27 décembre, on a fait de la communication et depuis on a l'impression que plus rien ne se passe", regrette le député, qui voit dans la lenteur de la campagne une "prudence qui est plutôt un aveu de faiblesse" du gouvernement "pour dire qu'ils sont incapables d'aller plus vite".

Le député Régis Juanico estime que le vaccin contre le coronavirus est le "passeport" pour un retour à une vie normale. Copier

Donner l'exemple et mener une campagne d'information

Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale rappelle qu'il a déposé le 12 novembre 2020 une résolution pour alerter le gouvernement sur la nécessité de préparer la campagne vaccinale. Et cette même alerte a été lancée "dès le 9 juillet par le conseil scientifique", ajoute Régis Juanico. Il s'inquiète du retard pris par rapport à d'autres pays européens, alors que la menace d'une explosion du nombre de nouveaux cas de Covid-19 pèse sur la France après les fêtes de fin d'année.

Or pour le parlementaire ligérien, "les vaccins, c'est le passeport pour le retour à la vie normale". Et pour convaincre les récalcitrants (58% des Français ne veulent pas se faire vacciner selon un sondage Odoxa pour franceinfo), le parlementaire ligérien invite le gouvernement à donner l'exemple, en se faisant vacciner. Mais aussi à déployer une large campagne d'information sur la vaccination, comme cela se fait en Allemagne par exemple.

Débat parlementaire en février sur un fonds d'indemnisation des victimes du Covid-19

Régis Juanico annonce par ailleurs que sa proposition de loi sur la création d'un fonds d'indemnisation des victimes du coronavirus sera débattue à l'Assemblée nationale le 18 février. "Il n'y a pas aujourd'hui de dispositif spécifique pour les malades de la Covid-19 qui ont des séquelles parfois graves, à part pour les personnels soignants", souligne le député Génération.s de la Loire. Il rappelle que 2,5 millions de Français ont été malades du coronavirus, et que l'épidémie a fait 65 000 morts en France.