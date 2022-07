Vague de chaleur : "Mon gouvernement est sur le pont", assure Élisabeth Borne sur France Bleu

La Première ministre Elisabeth Borne était l'invitée exceptionnelle de France Bleu Normandie ce vendredi midi. La cheffe du gouvernement est revenue sur la période de fortes chaleurs qui traverse la France, la motion de censure déposée et rejetée à l'Assemblée nationale cette semaine, son déplacement ce jour dans le Calvados sur le thème de la sécurité à Houlgate et Bonnebosq, ainsi que son retour pour la première fois dans la 6e circonscription (Vire-Évrecy) qu'elle a remportée lors des élections législatives en juin dernier, comme nous vous l'annoncions en exclusivité dès hier.

France Bleu Normandie : Vous vous déplacez dans le Calvados à l'issue d'une semaine mouvementée pour vous, notamment avec l'opposition à l'Assemblée nationale ?

Élisabeth Borne : C'était une semaine intense qui a démarré par le dépôt d'une motion de censure par le groupe NUPES ce qui est une démarche un peu curieuse alors que le gouvernement n'a pas encore commencé ses travaux. Je pense que c'est important que le Parlement puisse commencer l'examen des textes : c'est ce qui s'est passé avec notamment un texte qui doit nous donner des outils pour lutter contre l'épidémie de la Covid au-delà du 31 juillet. On a vu des positionnements un peu curieux, avec notamment le rejet d'un article qui vise à éviter l'arrivée d'un nouveau variant en France. Moi je suis confiante. Je pense que la responsabilité, le bon sens vont l'emporter et que l'on va pouvoir agir tous ensemble dans l'intérêt des Françaises et des Français.

Cela démontre-t-il déjà que cela va être compliqué de réussir à gouverner avec toutes les forces politiques de ce pays ?

Moi je suis déterminée à bâtir un chemin avec évidemment la majorité présidentielle, mais aussi des oppositions qui partagent le même objectif que nous de répondre aux problèmes des Français, de préparer notre pays pour son avenir, de se battre pour accélérer la transition écologique, pour l'égalité des chances, pour le plein emploi et puis de façon immédiate pour le pouvoir d'achat dont on sait bien que c'est la première préoccupation des Français.

Est-ce que le contexte de la vague de chaleur qui dure en France vous préoccupe ?

Nous sommes très mobilisés. Depuis le début de la semaine, j'ai demandé à tout mon gouvernement d'être mobilisé. Les services de l'État le sont également. Les ministres se sont déployés sur le terrain. On doit évidemment porter une attention particulière aux plus fragiles, aux plus exposés : d'une part les personnes âgées et puis aussi ceux qui travaillent en extérieur, et les personnes sans abri. En tout cas, mon gouvernement est sur le pont, évidemment aux côtés des collectivités locales, pour que l'on protège les Français de cette vague de chaleur.

"Mon gouvernement est sur le pont pour protéger les Français" - Élisabeth Borne sur France Bleu

Vous allez à Houlgate ce vendredi après-midi pour rencontrer les forces de sécurité et de secours mobilisées tout l'été ?

Absolument. Je souhaite saluer l'action de ces forces de secours, de ces forces de sécurité qui nous permettent de passer des vacances tranquilles à la fois avec les préventions des noyades ainsi que la sécurité du quotidien. Et puis je rencontrerai aussi une brigade mobile de gendarmerie qui, tout au long de l'année, se déplace pour être à l'écoute des difficultés des habitants sur les problèmes de sécurité, ajuster les dispositifs de prévention et de protection en tenant compte de ces retours. Mon objectif c'est vraiment que les Français passent des vacances les plus sereines possibles.

"Je suis très heureuse de pouvoir enfin y retourner" - Élisabeth Borne sur son retour dans la 6e circonscription du Calvados qu'elle a remportée aux législatives

Vous avez été élue en juin dernier députée de la 6e circonscription du Calvados (Vire-Évrecy), allez-vous y retourner pour la première fois ce vendredi ?

Je n'ai effectivement pas pu y retourner, mais je tenais à y aller au plus vite. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Vous savez, mon attachement au Calvados et donc je suis très heureuse de pouvoir enfin y retourner. Ce sera pour moi l'occasion de remercier à la fois les électeurs qui ont accordé leur confiance et puis aussi tous ceux qui m'ont soutenue dans cette campagne qui a été un moment très intense et très intéressant où j'ai eu davantage l'occasion d'échanger avec nos concitoyens et c'est toujours très précieux pour avoir le retour sur les politiques que l'on met en œuvre et puis aussi ajuster celles qu'on est en train de préparer. C'est très important pour moi et je souhaite régulièrement revenir dans ma circonscription.

L'interview de la Première ministre Élisabeth Borne à France Bleu Normandie

