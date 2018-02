Le second tour de l'élection législative partielle de la première circonscription opposait la candidate de la République en Marche et celui des Républicains. C'est finalement Antoine Savignat qui s'est imposé avec 51,45% des voix. Plus de 8 inscrits sur 10 ne se sont pas déplacés pour aller voter.

Pontoise, France

Antoine Savignat est le nouveau député de la première circonscription du Val-d'Oise. Ce dimanche, lors du second de l'élection législative partielle, il a totalisé 51,45 % des voix et battu la candidate de la République en Marche, Isabelle Muller-Quoy, qui obtient 48,55% des voix. Elle qui était pourtant arrivée en tête la semaine dernière lors du premier tour. Elle qui avait été élue député en juin dernier, avant l'invalidation de l'élection pour cause d'inéligibilité de son suppléant.

"Je pense que j'ai aussi coalisé toutes les oppositions à la politique du gouvernement" - Isabelle Muller-Quoy, candidat de la République en Marche battue lors de ce second tour.

Le coup a donc été rude pour les militants du parti présidentiel. Réunis dans une petite salle des fêtes de Pontoise, beaucoup avaient le nez sur leurs téléphones portables. Et au fur à mesure que les résultats des communes sont tombés, les mines se sont décomposées.

Si bien que lorsque Isabelle Muller-Quoy est arrivée, elle n'a même pas attendu les résultats définitifs et a annoncé sa défaite devant les micros et les caméras. "Les électeurs ont considéré qu'il y avait une majorité suffisante au Parlement pour que la politique du président soit menée et qu'un député de plus ou de moins ça ne changeait pas grand-chose", confie la candidate malheureuse. "Je pense que j'ai aussi coalisé toutes les oppositions à sa politique."

"En arrivant ce soir, je n'y croyais pas" - Antoine Savignat, nouveau député du Val d'Oise.

Au même moment à la permanence d'Antoine Savignat, les militants exultent.

#legislativespartielles Antoine Savignat est le nouveau député de la 1ere circo du Val d’Oise avec 51,45% des voix. Dans sa permanence de Pontoise, les militants laissent éclater leur joie. pic.twitter.com/afwpF5Ye5i — France Bleu Paris (@francebleuParis) February 4, 2018

"C'est un cri de joie !", explique Afrine, les larmes aux yeux. "Je suis heureuse, c'est l'aboutissement d'une belle campagne et de plusieurs mois de travail." "En arrivant ce soir je n'y croyais pas", lâche Antoine Savignat, visiblement soulagé.

Un taux d'abstention encore plus important qu'au premier tour

Ce qui est à peine croyable aussi, c'est le taux d’abstention : la participation est de 19,09 %, encore moins qu'au premier tour, plus de 8 inscrits sur 10 ne sont donc pas allés voter. "On a réussi à mobiliser nos électeurs à nous", confie le député fraîchement élu.

L'avocat du barreau de Pontoise veut aussi y voir une belle démonstration de son parti. "La droite peut être soudée pour des élections, elle peut se mobiliser et cette victoire c'est la preuve que LREM n'est pas une fatalité et que face à eux les autres partis peuvent l'emporter."

Bravo @antoine7595 Savignat ! Une remontada impressionnante cette semaine pour un excellent candidat, défenseur du Val d’Oise urbain et rural. Extrêmement heureuse de cette belle performance 👏👏 — Valérie Pécresse (@vpecresse) February 4, 2018

Les Républicains ont d'ailleurs réalisé un doublé puisque Ian Boucard, le candidat de la droite, s'est imposé sur la première circonscription de Belfort. Là aussi, face à la République en Marche.