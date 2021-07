Val-de-Marne : Olivier Capitanio élu président du département

L'élection du président du conseil départemental du Val-de-Marne a eu lieu ce jeudi matin. Ce département traditionnellement dirigé par les communistes a basculé à droite dimanche dernier.

La nouvelle assemblée départementale, sans surprise, avec 28 voix, a élu Olivier Capitanio comme président du Val-de-Marne. En prenant ses fonctions, le nouveau président a assuré vouloir "une transition démocratique, républicaine et je l'espère apaisée".

Il a aussi salué le travail de son prédécesseur : "Je veux exprimer toute l'estime que j'ai pour Christian Favier et saluer son travail et son engagement des 20 dernières années" a-t-il déclaré.

Les 22 élus d'opposition avait proposé le nom de Fatiha Aggoune, conseillère départementale de Gentilly, présidente du nouveau groupe Val-de-Marne en commun.

À son départ, Christian Favier, président sortant communiste, battu dimanche dernier, a été salué par une standing ovation. L'ancien président du département a eu quelques mots pour Olivier Capitanio : "J'ai beaucoup d'estime pour lui et ça me rassure que ce soit lui le nouveau président du conseil départemental".

Christian Favier n'a plus aucun mandat politique. Il assure qu'il va désormais "se consacrer à sa famille et à ses enfants. Il affirme qu'il ne se présentera plus à des élections mais qu'il restera un militant et qu'il continuera à suivre avec attention la politique du Val-de-Marne".

