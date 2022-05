La station de Valberg recrute des saisonniers pour l'été

D'abord, on recherche du monde au golf de Valberg, une des places fortes de la saison estivale. Il faut un jardinier de plus et un "greenkeeper" (sorte de manager) pour entretenir le parcours de neuf trous.

Quatre postes d'agents sont à pourvoir également pour entretenir les rues de Valberg, la piscine et les gîtes mis en location par la station. Là, on recherche quatre personnes. Pour ces offres, il est possible de postuler sans qualification particulière. Une ou plusieurs expériences sont quand même appréciées.

Enfin, recrutements à la crèche "les petits poucets" : deux agents d'accueil sont souhaités pour s'occuper des pitchouns.

Des logements à des prix très attractifs sont mis à la disposition des candidats retenus, à partir de 240 euros par mois.