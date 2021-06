Valdoie : la maire radiée des listes électorales de sa propre commune

La décision a été rendue ce mercredi par le tribunal judiciaire de Belfort. La maire de Valdoie Marie-France Céfis a été radiée des listes électorales de la commune de Valdoie dont elle est maire depuis 2020. Si la justice a rendu cette décision, c'est parce que l'élue LR (Les Républicains) ne réside pas à Valdoie et n'y possède pas de bien. La société immobilière dont elle est propriétaire a bien sa domiciliation à Valdoie mais pas depuis suffisamment longtemps pour être prise en compte. C'est le député UDI et ancien maire de Valdoie Michel Zumkeller qui avait saisi la justice la semaine dernière. " On a mis à jour une tricherie. Elle a produit un faux document", dénonce l'ancien maire de Valdoie.

Marie-France Céfis reste maire et candidate aux départementales

" Je le connais, je m'y attendais", a laconiquement déclaré Marie-France Céfis au sujet de Michel Zumkeller. L'élue punie ne souhaite pas polémiquer et indique qu'elle ne fera pas appel. Cette décision ne remet pas en cause son élection de 2020 comme maire de la troisième ville du Territoire de Belfort, ni sa candidature aux prochaines élections départementales des 20 et 27 juin sur le canton de Valdoie. Marie-France Céfis est candidate en binôme avec le maire d'Offemont Pierre Carles. Ils affronteront deux autres listes : Michel Murarotto et Michèle Telli pour LREM soutenus par le Modem et le duo Vincent Jeudy- Corinne Laroche pour les Verts au sein du collectif ERES.