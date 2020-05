Valence : après avoir fait campagne contre lui, Manon Belda rejoint le conseil municipal de Nicolas Daragon

Manon Belda, qui était membre de la liste de gauche Printemps Valence 2020 lors de la campagne des municipales, a finalement décidé de rejoindre l'équipe de Nicolas Daragon, le maire Les Républicains de Valence, dont le conseil municipal a officiellement été installé ce samedi matin.

"Ce choix est mûrement réfléchi, car je n'ai jamais envisagé mon engagement pour Valence contre le maire sortant, dont j'apprécie la politique déployée pour notre ville, mais plutôt pour tenter d'offrir d'autres idées et perspectives pour encore améliorer la vie dans notre commune", explique-t-elle dans un communiqué. "Je me projette pleinement dans l'action et notamment sur les deux causes qui me tiennent à coeur et sur lesquelles je me suis exprimée au cours de la campagne électorale : la cause des femmes battues et celle du monde animal".

Dans son communiqué, Manon Belda dénonce aussi des "pressions subies pour démissionner (...) tout au long de ces semaines de confinement" par des membres de la liste Printemps Valence 2020 et parle d'un "contraste flagrant avec l'ouverture d'esprit et la convivialité ressentie au sein de l'équipe majoritaire".

Elle "regrette amèrement" que la "volonté de se mettre au service des Valentinois (...) n'ait pas prévalu au sein de la liste à laquelle elle appartenait" pendant la campagne, à savoir celle de Florent Méjean, qu'elle remercie pour la confiance qu'il lui a accordée. Et elle l'invite "à réfléchir lui aussi à une démarche similaire car travailler pour Valence aura bien plus de sens que d'oeuvrer contre son maire".