Valence : le futur palais des congrès portera le nom de Jacques Chirac

Valence, France

Nicolas Daragon n'aura pas tardé à souhaiter matérialiser le souvenir de l'ancien chef de l'Etat mort ce jeudi à l'âge de 86 ans. "C'est la moindre des choses que de lui rendre hommage comme Président de la République". Le maire LR de Valence, et président de l'agglo Valence-Romans, va proposer en novembre lors de la présentation du projet que le palais des congrès porte le nom de Jacques Chirac. "Il est de tradition que les grands équipements de la ville portent des noms de personnalités politiques : le stade Georges Pompidou, la halle Jacques Chaban-Delmas, le palais des sports Pierre Mendès-France."

Ce palais des congrès doit être construit dans l'enceinte de l'actuel parc des expositions de Valence qui doit être totalement restructuré. Ce projet de rénovation globale représentera un investissement de vingt millions d'euros.

Nicolas Daragon veut saluer celui qui incarnait la France Copier

A titre personnel, Nicolas Daragon avait rencontré Jacques Chirac pour la première fois lors de la campagne présidentielle de 1995. Le maire de Valence était alors jeune militant RPR de 22 ans. "On n'oublie jamais cette franche poignée de main par un géant au sens propre du terme. Parce qu'il a contribué positivement à l'histoire de notre pays et parce que c'était physiquement un homme immense, on avait l'impression qu'il nous serrait dans ses bras quand il nous serrait la main."