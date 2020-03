Valence : premier conseil municipal à la préfecture

La liste emmenée par Nicolas Daragon, le, maire sortant de Valence a été réélue dimanche. Comme la loi l'oblige, le conseil municipal élu doit se réunir entre vendredi et dimanche pour élire le maire et les adjoints. Et la loi n'a pas été modifiée.

Le conseil municipal de Valence en préfecture

Le maire de Valence chargé d'organiser cette première réunion a demandé au préfet de lui prêter le salon d'honneur de la préfecture de la Drôme pour ce premier conseil. La salle habituelle du conseil à l'hôtel de ville est trop petite pour que les 49 élus et les fonctionnaires puissent se réunir et respecter une distance d'au moins un mètre entre les personnes.

Des conseils municipaux à huis clos

Dans tous les cas, ces conseils municipaux se tiendront sans public a indiqué le ministère de l'Intérieur. C'est d'ailleurs ce qui permettra aux 29 élus de Privas de se réunir samedi dans la salle du conseil à l'hôtel de ville. L'espace utilisé habituellement par le public sera dédié à une partie des élus.

Quid du conseil communautaire de Valence ?

Le président de Valence Romans Agglo Nicolas Daragon regrette que le gouvernement ait maintenu la réunion des intercommunalités pendant la crise sanitaire. Le conseil de Valence Romans Agglo et ses 114 élus se réunira donc le quatre avril prochain. Nicolas Daragon pense louer le parc des expo à Valence pour pouvoir réunir les élus regarder les distances de sécurité.