Valence, premier des grands débats des municipales en Drôme Ardèche

Qui sera désigné maire de Valence, à l'issue des municipales des 15 et 22 mars prochain? Six candidats sont en lice. Le maire sortant Nicolas Daragon et ceux qui veulent prendre sa place.

Y parviendront-ils? C'est toute la question dans cette campagne où le maire de droite, Nicolas Daragon fait figure de grand favori. Avant la multiplication des candidatures face à lui, certains le voyaient même élu dès le premier tour.

Mais désormais il a cinq adversaires. Alain Auger, est novice en politique, il porte les couleurs de la République en Marche. Il y a aussi trois listes à gauche : dont deux qui n'ont pas réussi à s'entendre : le binôme Michel Quenin-Annie Roche pour une liste France Insoumise-Europe Ecologie les Verts, et le socialiste Florent Mejean qui mène une liste avec les Ecologistes. Lutte Ouvrière présente aussi une liste, menée par Adèle Kopff.

Valence est aussi la seule ville de la Drôme où un candidat est investi par le Rassemblement National : il s'agit d'Olivier Amos.

Chacun ses thèmes de prédilections mais tous ont teinté de vert leur programme. Ce mardi soir on parlera donc écologie, mobilité, autoroute A7, mais aussi de l'attractivité de Valence, de sécurité et de démocratie participative.

Les candidats à Valence