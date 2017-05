Valence recherche 50 assesseurs pour le 2e tour de la Présidentielle

Besoin de renfort ou démarche citoyenne? La ville de Valence lance un appel à bénévolat pour ce dimanche 7 mai. Le service élection espère trouver une cinquantaine de personnes pour tenir les bureaux de vote.

La ville de Valence lance un appel aux bénévoles pour le deuxième tour de la présidentielle. La municipalité cherche une cinquantaine d'assesseurs pour tenir les bureaux de vote, ce dimanche 7 mai.

Besoin de renfort?

Il n'est impossible qu'il y ait besoin de renfort, pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Plus que lors des scrutins précédents. Le FN et le mouvement En Marche! comptent moins de militants et donc moins d'assesseurs potentiels que le Parti socialiste ou Les Républicains par exemple... plus rodés à l'exercice.

Tous les partis ont jusqu'à ce jeudi soir pour déclarer les assesseurs qu'ils présentent... mais avec l'élimination de leur candidat, les sympathisants PS ou LR seront sans doute moins mobilisés.

Une démarche citoyenne

Reste que c'est la démarche citoyenne que met en avant la municipalité de Valence. Il s'agit de permettre aux Valentinois de se rendre compte de l'organisation qui entoure une élection et de participer en donnant un peu de son temps.

La ville avait déjà lancé un appel aux bénévoles lors de précédents scrutins : une dizaine de citoyens s'étaient présentés lors des élections régionales en 2015. Une vingtaine il y a dix jours pour le premier tour de la présidentielle. C'est désormais sur 50 personnes que compte Valence.

Vérifier l'identité des électeurs, faire émarger et participer au dépouillement

Une double mission attend les assesseurs. D'un côté : vérifier l'identité des électeurs, s'assurer des procurations validées, et remettre aux votants leur carte d'électeur, si elle n'a pas été acheminée par la poste. De l'autre : tenir la liste d'émargement et faire signer les électeurs une fois qu'ils ont voté.

En plus du président et du secrétaire du bureau, il faut deux assesseurs minimum dans chacun des 41 bureaux de vote que compte Valence.

Si vous êtes intéressés pour devenir assesseur à Valence, pour une demi-journée (8h-13h ou 13h-19h) ou la journée complète, il faut contacter le service élection au 04.75.79.20.64.