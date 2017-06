Valérie Boyer et Pascal Chamassian face à face ce soir sur France Bleu Provence

La députée sortante des Républicains affronte le candidat de la République En Marche

A 4 jours du second tour des législatives, la 1ère circonscription des Bouches du Rhône (11ème arrondissement de Marseille et une partie des 10 et 12èmes) sera ce soir au centre d'un débat sur France Bleu Provence et France 3. Au 1er tour dimanche dernier, Pascal Chamassian (La République En Marche) est arrivé en tête avec 29,43 % des suffrages et plus de 10 000 voix. Valérie Boyer a terminé deuxième avec 24,68 % des suffrages et 8481 voix. Porte parole de François Fillon pendant la campagne de la présidentielle, la députée LR sortante brigue un 3ème mandat.

Pendant 30 minutes, les deux candidats encore en lice seront : l'attractivité économique, le rôle du député et les enjeux de la circonscription.

L'espoir d'une meilleure participation

Comme dans l'ensemble de la ville, après une forte abstention dimanche dernier, une meilleure participation pour le second tour pourrait changer la donne. Par ailleurs, Valérie Boyer peut aussi espérer profiter des voix du Front National. Franck Allisio a frôlé les 20 % au 1er tour.

Le débat Valérie Boyer - Pascal Chamassian est à suivre à partir de 18h00 sur francebleu.fr et dès 19h00 sur France Bleu Provence.