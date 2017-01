Valérie Corre, députée socialiste du Loiret: "Difficile de nier que l'appareil du PS est fatigué"

A quelques jours de la primaire de la gauche, Valérie Corre, la seule députée PS du département du Loiret était l'invitée de l'émission politique de France Bleu Orléans "Controverse" en partenariat avec le site apostrophe45.fr, elle revient sur sa campagne, le bilan du quinquennat et la primaire.

France Bleu Orléans et Apostrophe45 souhaitait organiser un débat à quelques jours du premier tour de "la belle alliance populaire", comme le parti socialiste a nommé la primaire qui lui permettra de choisir son candidat à l'élection présidentielle. Mais le PS du Loiret n'a pas pu, malgré la meilleure volonté du monde, nous trouver des représentants des principaux candidats. S'il n'y avait pas de problèmes pour interroger des soutiens de Manuel Valls et de Vincent Peillon, les autres candidats n'ont vraisemblablement pas encore de mandataires.

Valérie Corre est notre invitée. La députée socialiste du Loiret sur la 6ème circonscription a accepté de revenir pendant 55 minutes sur la primaire, son soutien à Vincent Peillon, le bilan de François Hollande et sur sa campagne électorale.

La primaire de la gauche

Vous n'avez pas trouvé d'élus socialistes pour tous les représentants, le Loiret est plutôt une terre de droite, ceci explique peut-être cela Les choses sont en train de s'organiser, la primaire fait partie désormais des échanges que j'ai avec les militants Il est difficile de nier que l'appareil du parti socialiste est fatigué

Le bilan du quinquennat de François Hollande

Ne pas se représenter, c'était la meilleure des choses qu'il pouvait faire pour le pays Ce qui a manqué à François Hollande, c'est un discours de vérité Je ne crois ni à l'homme providentiel, ni à l'homme coupable L'histoire retiendra que François Hollande a redressé les comptes publics

Valérie Corre est également interrogé sur le discours du Bourget, sur Leonarda et sur la déchéance de nationalité.

Soutien à Vincent Peillon

Vincent Peillon sait rassembler, le gagnant de la primaire devra discuter avec Jen-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron Vincent Peillon ne change pas d'avis quand le vent tourne L'expression des gauches irréconciliables était malheureuse de la part de Manuel Valls La semaine des 4 jours à l'école était une ineptie, Vincent Peillon a bien fait de réformer les rythmes scolaires

Valérie Corre en campagne pour un 2ème mandat

La députée socialiste est en ordre de marche, elle a déjà présentée ses équipes et ses soutiens. Valérie Corre ne compte que sur elle et pas sur une éventuelle division de la droite et du centre. Elle dit d'ailleurs "ne même pas, y prêter attention."

L'élection aura lieu les 22 et 29 janvier 2017. Les bureaux de vote seront ouverts de 9 heures à 19 heures. Les sept candidats à la primaire de la gauche : Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls.