Valérie Pécresse à Laval : "Le gouvernement doit tenir ses engagements pour l'hôpital"

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate à l'investiture Les Républicains à l'élection présidentielle, s'est rendu à Laval ce samedi 6 novembre, pour un café avec des adhérents au parti de droite. La candidate a présenté son programme et abordé l'épineux sujet de l'hôpital de la ville, dont les urgences sont fermées la nuit jusqu'au mercredi 10 novembre. Elle a appelé le Premier ministre à tenir ses engagements.

"Développer les soins mobiles"

La candidate à l'investiture LR propose des moyens de lutter contre la pénurie de médecins, cause de la fermeture nocturne du service, à commencer par le recrutement de médecins. "Il faut vraiment supprimer le numerus clausus pour permettre de former beaucoup plus de jeunes médecins. Ensuite, il faut les envoyer très vite pendant leurs études dans les territoires carencés, à l'hôpital et en médecine générale."

Valérie Pécresse souhaite aussi former davantage les infirmières aux pratiques avancées. "Il faut permettre à celles qui le souhaitent de leur laisser faire toute une série de tâches que les médecins font aujourd'hui, mais qu'elles ne peuvent pas faire. C'est quand même fou qu'une infirmière ne puisse pas prescrire un Doliprane ou aider un malade alors qu'elle est au contact d'eux toute la journée."

Revaloriser les consultations à domicile

Pour pallier la fermeture des urgences la nuit et assurer la continuité des soins, elle imagine aussi développer la médecine mobile. "Quand les urgences sont fermées la nuit, on n'a plus de soins. Il faut aussi pouvoir développer des soins mobiles avec des personnes qui se déplacent à domicile. Et pour ça, il faut revaloriser les consultations à domicile."

Deux tours sont prévus pour l'investiture LR : le 1er tour aura lieu le 1er et le 2 décembre et le second les 3 et 4. Le vainqueur de l'investiture sera proclamé le 4 décembre.