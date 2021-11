Valérie Pécresse à Montargis : "Je revendique d'avoir le programme le plus audacieux"

Dans la primaire organisée en interne par le parti Les Républicains pour la prochaine élection présidentielle, c'est Michel Barnier qui a la côte auprès de la plupart des élus LR du Loiret : le maire d'Orléans Serge Grouard, la maire de la Ferté St Aubin et conseillère régionale Constance de Pélichy, le président du Département du Loiret Marc Gaudet (pourtant UDI), et presque tous les parlementaires (les députés Claude de Ganay et Marianne Dubois, les sénateurs Jean-Noël Cardoux et Hugues Saury), à l'exception de Jean-Pierre Door qui préfère Xavier Bertrand.

Je veux mieux protéger, mieux éduquer et mieux soigner"

Mais cela n'inquiète pas outre mesure Valérie Pécresse, venue ce vendredi après-midi à Montargis animer un café-militant auquel ont participé une cinquantaine de personnes : "Vous savez, glisse-t-elle, ce sont les militants qui voteront, ils sont totalement libres et je crois que ce qu'ils veulent, c'est le projet le plus audacieux, parce qu'ils ont bien conscience que cela va être une tâche herculéenne de relever la France après 10 ans de mandat Hollande/Macron."

Le café-militant était organisé salle Girodet, à Montargis © Radio France - François Guéroult

Et ce projet, c'est la présidente de la région Ile de France qui affirme le porter : "Je revendique d'avoir le programme le plus réformateur, avec la volonté de vouloir faire 45 milliards d'euros d'économies pour pouvoir ensuite les rendre aux Français, leur rendre en pouvoir d'achat avec une hausse des salaires nettes, leur rendre aussi en meilleur service public parce que je veux mieux protéger, mieux éduquer et mieux soigner." En d'autres termes : "remettre de l'ordre" - "remettre de l'ordre dans la rue et dans les comptes, parce qu'on ne peut pas laisser 2 800 milliards de dette aux générations futures et parce qu'on ne peut pas non plus leur laisser une société où l'impunité conduit à la violence."

Je n'ai qu'un adversaire : c'est Emmanuel Macron"

C'est Jean-Pierre Door, le député LR de Montargis, qui a accueilli Valérie Pécresse lors de café-militant, et bien qu'il soutienne, donc, Xavier Bertrand. "C'est une façon de montrer que cette primaire se passe bien, contrairement à celle de 2016 où il y avait eu des crispations, des dérives et des dérapages, affirme Jean-Pierre Door. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une primaire élargie, et surtout les règles ont été fixées par les 5 candidats eux-mêmes. Ils savent qu'ils ne doivent pas sortir de la route, parce que l'enjeu est trop important : cette route, c'est celle de la victoire de la droite républicaine."

Benoît Digeon, le maire de Montargis, a salué la venue de Valérie Pécresse, ici aux côtés des parlementaires Jean-Pierre Door, Claude de Ganay & Hugues Saury et du conseiller départemental Ariel Levy © Radio France - François Guéroult

Reste à savoir s'il n'y aura pas de sorties de routes lors des 4 débats télévisés entre les candidats : le premier a lieu lundi prochain, le dernier est prévu le 30 novembre. "Je n'ai qu'un adversaire, rassure Valérie Pécresse : c'est Emmanuel Macron. J'appelle ces débats de mes vœux depuis le début, ces débats vont permettre au peuple de droite de s'approprier nos solutions pour la France. Et je crois que les gens seront convaincus que nos solutions sont les bonnes pour redresser le pays." Les militants LR voteront les 1 et 2 décembre pour le 1er tour de cette primaire ; le 3 et le 4 décembre pour le second tour. On peut adhérer jusqu'au 16 novembre pour participer à ce vote.