Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle, commence sa campagne dans la Drôme

Valérie Pécresse lance officiellement sa campagne pour la prochaine élection présidentielle ce vendredi 23 juillet dans le sud Drôme. La présidente de la région Ile-de-France s'est déclarée hier candidate à la présidentielle. "C'est parti, et ça commence auprès d'entrepreneurs en milieu rural, ces entreprises qui essayent de grandir malgré l'enfer administratif", déclare Valérie Pécresse.

Elle a visité l'usine Chaussy Gomez à Donzère, avant de déjeuner avec une quinzaine de chefs d'entreprise à Grignan, puis de visiter une autre usine et une distillerie à Montségur-sur-Lauzon. "Je veux remettre la France à l'endroit, permettre aux entreprises de recruter, avec des salaires attractifs, enlever toutes ces normes qui font que le moindre projet est difficile à réaliser."

Selon Valérie Pécresse, se déclarer dès le début de l'été, ce n'est pas tôt, "neuf mois, ça passe vite", elle se défend de vouloir occuper le terrain face à Xavier Bertrand, qui s'est déjà déclaré et a entamé sa propre campagne : "_Le projet c'est surtout de battre Marine Le Pen et Emanuel Macron, proposer des idées neuves_, rompre avec l'immobilisme et ramener de l'ordre sur la sécurité, l'immigration et l'éducation."

Pourquoi la Drôme ?

Pourquoi avoir choisi la Drôme ? "Je voulais partir loin d'Ile-de-France, parler des zones de revitalisation rurale comme ici dans la Drôme. Et puis les français ne connaissent pas totalement l'Ile-de-France, mais il y a aussi des zones très rurales proches de Paris qui sont en désertification médicale, en perte d'emploi."

Valérie Pécresse se défend d'être venue chasser sur les terres de Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et également candidat à l'élection présidentielle pour Les Républicains "Je vais aller dans toutes les régions de France, j'ai prévenu mon ami Laurent que je venais mais il avait pris quelques jours de repos bien mérité" déclare-t-elle.

Quant à la question de la primaire de la droite, encore non résolue, avec plusieurs candidats déclaré dont Xavier Bertrand, qui compte contourner la traditionnelle élection au sein du parti, Valérie Pécresse appelle à l'unité : "_C'est à nous de faire émerger l'équipe de France de la droite et du centre et pour ça il faut un capitaine. Ma conviction, c'est que le capitaine, c'est aux Français de le choisir_."