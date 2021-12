Valérie Pécresse candidate à la Présidentielle : "Rassembler tous les Français qui croient en notre pays"

Après la victoire de Valérie Pécresse à la primaire interne des Républicains, la coordinatrice de sa campagne en Pays de la Loire, la Nantaise Laurence Garnier, était l'invitée de France Bleu Loire Océan ce lundi matin. Elle nous dit pourquoi, selon elle, elle représente une vraie chance de victoire à la Présidentielle pour la droite.

Je crois à un discours de clarté, de fermeté, à une femme qui incarne les réformes

Pourquoi, pour vous, Valérie Pécresse doit être la prochaine présidente de la République ? "Je suis convaincue que la droite a un sillon tracé dans cette élection présidentielle. Il y a d'un côté l'immobilisme d'un Emmanuel Macron et de l'autre côté, la démagogie d'une Marine Le Pen, les caricatures d'un Eric Zemmour. Je crois à un discours de clarté, de vérité, à une femme qui incarne aussi des réformes. Elle a su les faire et elle l'a montré tout au long de son parcours. Je crois véritablement que la droite porte un discours équilibré de fermeté et de réforme de notre pays".

Valérie Pécresse regarde, connaît ce qui se passe dans notre pays

Valérie Pécresse a donc pour défi d'aller chercher à la fois les électeurs qui pourraient être tentés par Emmanuel Macron, mais, mais aussi ceux à qui Eric Zemmour et Marine Le Pen, à l'extrême droite, font du pied. Est ce qu'il n'est pas trop grand, ce grand écart ? "Non, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un grand écart, pardonnez moi. Mais je crois qu'il s'agit simplement de rassembler autour d'un discours clair et vrai. Parce que Valérie Pécresse regarde, connaît ce qui se passe dans notre pays, ses forces, ses atouts, ses difficultés et ses faiblesses. Et de rassembler autour d'un discours qui est clair, qui est réformateur. Je crois qu'on peut rassembler tous les Français qui croient en notre pays, qui ont envie de le voir avancer et qui refusent à la fois la démagogie et l'immobilisme. C'est tout simple, il ne s'agit pas d'aller chercher les uns et les autres par des figures de style ou je ne sais quoi. Il s'agit simplement de porter un discours de vérité avec des mesures, des propositions et d'être capable de parler des sujets régaliens. Valérie Pécresse le fait sur la sécurité, la justice. Mais elle est aussi d'être capable de parler culture, éducation, patrimoine, environnement..."

Valérie Pécresse a un discours véritablement complet

Parler de la famille aussi, c'est l'un de ses gros axes de campagne. "Parler de famille, parler aussi du handicap qui préoccupe et concerne beaucoup de Français. Ça veut dire avoir un discours complet qui soit capable de s'articuler autour des grands axes. On n'a pas parlé de la santé. Valérie Pécresse a aussi un programme solide autour de la santé. Elle a un discours véritablement complet et je pense que c'est pour ça que Valérie Pécresse a remporté cette primaire des Républicains, samedi, parce qu'elle est capable de porter un discours de fermeté, mais parce qu'elle a aussi une vision ouverte, moderne sur tous les sujets qui préoccupent aujourd'hui les Français."

La réussite du congrès

Valérie Pécresse, qui, avant de rassembler l'ensemble des électeurs, comme c'est votre souhait, doit déjà finir de convaincre les adhérents des Républicains qui ont fait le choix d'Eric Ciotti. Eric Ciotti, qui l'a un peu mauvaise pour l'instant, qui a lancé son propre mouvement ce dimanche, qui veut essayer d'imposer ses idées qui sont plus à droite que celles de Valérie Pécresse, avec notamment ce Guantanamo à la française. "Ce qui est certain, c'est qu'on ne gagne pas une élection présidentielle si on ne sait pas rassembler d'abord sa famille politique. Valérie Pécresse s'y attelle. Elle a rassemblé autour d'elle les trois autres candidats à cette primaire interne et elle va travailler avec Eric Ciotti. Elle l'a déjà annoncé. Elle a déjà dit qu'Eric Ciotti aurait une place particulière dans cette campagne compte tenu de la très belle campagne interne qu'il a conduite. Ils sont ensemble aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. L'essentiel, c'est effectivement qu'on se rassemble, que maintenant que cette phase du congrès est passée, on puisse aller vers l'étape de la Présidentielle. Et je voudrais quand même dire que ce congrès a été une réussite pour notre famille politique. Une réussite que personne n'avait vu venir."

Jamais elle ne jugera les personnes

Avancer ensemble, rassembler autour des Républicains, notamment face à l'extrême droite. Il y a eu hier le premier meeting d'Eric Zemmour avec avec des violences. C'est aussi un défi de cette campagne : ne pas attiser les tensions, les violences, les divisions entre les Français. Vous dites de Valérie Pécresse qu'elle a cette capacité d'apaisement. Comment elle va faire ça ? "Valérie Pécresse a une profonde estime pour chacun des corps qui constituent la République. Jamais elle ne jugera les personnes. Mais les difficultés qui empêchent un système de fonctionner. Je pense par exemple à la justice. Nous avons des juges qui font, pour l'essentiel d'entre eux, un travail remarquable. Par contre, la justice aujourd'hui ne fonctionne pas. Et moi, ce que j'apprécie chez Valérie Pécresse, c'est cette façon de regarder les choses avec sérénité, sans jamais stigmatiser, attiser des tensions qui ne peuvent être que délétères pour notre pays. Mais par contre, regarder les difficultés en face, oui, il y a des difficultés dans la justice en France. Oui, il y a des difficultés sur la sécurité en France. Oui, il y a des manques pour la santé, pour les soignants. La question, c'est de remédier à tout cela, mais sans jamais stigmatiser des acteurs qui font un travail remarquable au service de notre pays."