Valérie Pécresse candidate de la droite à l'élection présidentielle : les réactions en Drôme-Ardèche

La présidente de l'Ile-de-France, favorite avec sa ligne libérale et ferme, a remporté 60,95% des voix à l'issue du congrès, contre 39,05% au très droitier député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti. "Pour la première fois de son histoire, notre famille politique va se doter d'une femme à l'élection présidentielle", s'est félicitée Valérie Pécresse, en promettant de "tout donner" pour "faire triompher nos convictions".

En Drôme-Ardèche, plusieurs élus ont réagi après cette victoire :

Gilbert Bouchet, sénateur de la Drôme et président LR dans le département : " Je me réjouis de la victoire de Valérie Pécresse au congrès des Républicains avec un score sans appel qui me fait dire que notre famille politique se trouve bien réunie derrière sa candidature à la Présidentielle. À notre initiative, elle était venue à la rencontre des adhérents de la Drôme et avait su convaincre de ses capacités à faire campagne contre le Président sortant. C'est une femme de caractère qui défend une droite de convictions autant qu’une droite de solutions. Nous, les Républicains, saurons nous mobiliser pour soutenir sa candidature et l’aider à aller jusqu’à la victoire ! "