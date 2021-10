Présidentielle : Valérie Pécresse en campagne à Saint-Cyr-sur-Loire

Ce vendredi 22 octobre, Valérie Pécresse était de passage en Indre-et-Loire pour rencontrer ses partisans, lors d'une réunion publique organisée Saint-Cyr-sur-Loire, au nord de Tours. Une réunion qui a rassemblé une centaine de personnes, dont les membres du groupe "Les Républicains de la Touraine", et le président de Tours Métropole Frédéric Augis. Une manière pour la présidente de la région Île-de-France de revenir sur son programme et rassurer la classe républicaine, en manque de repères.

Une droite avec un souci particulier des femmes

Candidate au Congrès des Républicains, la présidente de la région Île-de-France, qui n’est pourtant pas favorite pour les primaires a tenu à rappeler ses convictions et ses priorités dans la campagne comme le thème des violences faites aux femmes. "je présente une droite avec effectivement un souci particulier autour des femmes je ne le cache pas. Dans mon projet il y aura notamment la question de comment lutter contre les violences conjugales et les féminicides avec un jugement dans les 15 jours. C'est une priorité.

Convaincre la jeune génération

Valérie Pécresse était aussi présente en Indre-et-Loire pour faire valoir son discours et ses idées auprès des jeunes. Une génération qui selon elle est en pleine mutation et en manque de repères : " On est avec des jeunes qui sont confrontés aux réseaux sociaux, au complotisme et qui aujourd'hui sont de plus en plus dépolitisés. Ils attendent du sens, du sens politique et j'espère pouvoir y répondre".

La réunion publique était organisée à l'ancienne mairie de Saint-Cyr-sur-Loire © Radio France - Jean Rinaud

En ce qui concerne la montée d'Eric Zemmour dans les sondages, la candidate LR ne se dit pas inquiète de sa probable candidature, et d'un basculement de voix du parti LR vers le polémiste d'extrême droite. " Eric Zemmour prendra sûrement des votes à l'extrême droite, car l'extrême droite, c’est un parti qui apporte des solutions infaisables, démagogiques qui provoquerait la ruine économique du pays et le chaos social. Nous, on est un parti de gouvernement et quand on gouverne on apporte des solutions".

Pour rappel six candidats sont actuellement en lice pour la primaire LR : Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Éric Ciotti, Denis Payre et Philippe Juvin.