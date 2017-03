Valérie Pécresse dénonce "une tentative de déstabilisation politique" du gouvernement

La présidente de la région Île-de-France annonce vouloir porter plainte pour "pour atteinte à la vie privée, violation du secret de l’enquête et violation du secret professionnel", dénonçant après avoir lu le livre "Bienvenue Place Beauveau" une "tentative de déstabilisation politique".

Après François Fillon, c'est Valérie Pécresse, qui se dit victime d'une "tentative de déstabilisation politique" de la part du gouvernement, en s'appuyant, elle aussi sur la lecture du livre "Bienvenue Place Beauvau". Dans un message publié sur Facebook et intitulé "La Nausée", la présidente Les Républicains (LR) de la région Île-de-France rappelle que son fils a été arrêté en septembre pour consommation de cannabis. A l'époque, les informations ont rapidement fuité dans la presse et son domicile a été perquisitionné alors que son fils étudiant n'y résidait plus.

Dans son message, Valérie Pécresse assure "à la lecture des pages de ce livre" avoir été "victime d’une tentative de déstabilisation politique savamment orchestrée avec la complicité d’un directeur de la préfecture de police, proche de Monsieur Valls, Premier ministre à l’époque, et d’un conseiller de Monsieur Bartolone, Président de l’Assemblée Nationale, tous deux apparemment en coordination étroite". Elle estime que les journalistes auteurs de "Bienvenue Place Beauvau" démontrent dans leur livre que "le pouvoir aurait voulu instrumentaliser l’action de la police à des fins de manipulation politique."

Valérie Pécresse porte plainte

La présidente de la région Île-de-France annonce vouloir porter plainte pour "pour atteinte à la vie privée, violation du secret de l’enquête et violation du secret professionnel", dénonçant dans son message des méthodes "ignobles".

Jeudi soir, dans l'émission politique sur France 2, c'est François Fillon qui s'était appuyé sur ce livre, pour dénoncer l'existence supposée d'un "cabinet noir" à l'Elysée. En exclusivité sur France Bleu, François Hollande lui avait répondu, dénonçant des "allégations mensongères".