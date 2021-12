Valérie Pécresse désignée candidate LR : " une femme d'expérience" pour le sénateur Mayennais G. Chevrollier

"La droite républicaine est de retour, la droite des convictions, la droite des solutions", a déclaré ce samedi après-midi Valérie Pécresse. La présidente de la région Ile-de-France a été désignée candidate Les Républicains pour l'élection présidentielle de 2022. Elle a remporté 60,95% des voix face à Eric Ciotti (39,05%).

La candidate a reçu de nombreux soutiens partout en France. Et la Mayenne ne fait pas exception. Guillaume Chevrollier est le sénateur LR de la Mayenne. Et ce soutien historique de la présidente de région Ile de France se dit "satisfait" de ce résultat. "Maintenant tout commence, explique le sénateur au micro de France Bleu Mayenne. Il faut aller à la rencontre des Français dans le cadre de cette élection présidentielle très importante. Mais c'est une femme qui a beaucoup d'énergie, avec de l'expérience et des compétences (...) Elle est préparée et a une forte volonté de servir son pays."

La présidente de région LR Christelle Morançais a également salué la victoire de Valérie Pécresse sur Twitter : "La victoire de Valérie Pécresse est la victoire magnifique d’une femme – et ça compte : c’est historique pour la droite !" a écrit ce samedi l'élue du Pays de la Loire.