Valérie Pécresse en campagne : ce qu'il faut retenir de son passage en Cotentin

Valérie Pécresse est en campagne et ce vendredi dans la Manche, elle a fait étape dans le Cotentin, territoire idéal pour évoquer ses ambitions en matière de politique énergétique. L'occasion aussi d'évoquer sa position sur plusieurs sujets "chauds" du moment.

Le nucléaire au coeur de sa stratégie de souveraineté énergétique de la France

Valérie Pécresse veut atteindre la décarbonation de l'énergie en France à l'horizon 2050. Autrement dit, il n'y aura plus ni pétrole, ni gaz. Mais pour cela, il faut s'appuyer sur le nucléaire. "Je veux initier une nouvelle politique nucléaire en commençant par donner les autorisations pour le lancement de six nouveaux réacteurs EPR". La candidate dénonce le désengagement des présidents Hollande et Macron sur la question du nucléaire et estime qu'il faut retrouver une filière d'excellence en la matière.

Les éoliennes : oui mais...

A côté du nucléaire, Valérie Pécresse veut relancer des projets de petit hydrolien, de fermes solaires, ainsi que les projets éoliens. Mais immédiatement, elle tempère. "Les projets éoliens devront remplir plusieurs conditions". En l'occurrence elle insiste sur la protection des paysages "mités par certains projets". Elle veut le respect des zones d'activité des pêcheurs, et recueillir l'adhésion massive des habitants des territoires concernés.

Le maintien de la France dans l'Otan

Après l'affaire des sous-marins australiens, certains ont préconisé la sortie de la France de l'OTAN. Ca n'est pas la position de Valérie Pécresse. "On ne sort pas d'une alliance internationale pour une affaire de contrat perdu, ça n'existe pas!", précise la candidate qui en revanche estime que la France doit plaider "pour que se crée au sein de l'Otan _un pilier européen pour peser face aux Etats-Unis_".

La politique de rétorsion face à Jersey

A l'occasion de son déplacement dans la Manche, Valérie Pécresse s'est entretenue avec des pêcheurs au sujet de la situation avec Jersey. "Il faudra prendre des mesures de rétorsion si les Britanniques ne respectent pas l'accord. On sait bien que les Anglais font transformer leurs poissons en France, donc s'ils ne veulent plus qu'on pêche chez eux, il faut leur dire qu'ils ne débarqueront plus chez nous".