Valérie Pécresse en campagne dans le Lot ce mercredi

C'est une visite que lui a concocté son porte-parole, le député LR Aurélien Pradié. Un déplacement axé sur le thème du handicap, thème cher à l'ancien maire du Cœur-de-Causse qui emmène la candidate sur ses terres.

La réponse à Zemmour sur la scolarisation des enfants porteurs de handicap

Après un vol Paris-Brive, Valérie Pécresse commencera mercredi par se rendre au centre des apprentis (CFA) de Cahors en fin de matinée. La candidate ira aussi au contact des Cadurciens aux Halles de la ville à la mi-journée. Toujours à Cahors, il est prévu qu'elle déjeune avec des représentants de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA), la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI), la Chambre d’Agriculture, et les syndicats d'agriculteurs FDSEA et Jeunes Agriculteurs.

En début d'après-midi, Aurélien Pradié invite Valérie Pécresse chez lui pour parler de handicap, d'abord à Labastide-Murat pour une table ronde sur l’inclusion en milieu ordinaire des enfants porteurs de handicap. Ensemble, ils iront dans l'école du village du député, Cœur-de-Causse pour dialoguer avec des parents d’élèves, des enseignants, des associations accompagnant des enfants autistes et des AESH. La présidente de l'Ile-de-France ne manquera sans doute pas d'épingler Eric Zemmour, qui a créé une énième polémique samedi dernier en s'exprimant sur la scolarisation des enfants handicapés, dénonçant "l'obsession d'inclusion".