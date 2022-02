Valérie Pécresse en meeting à Toulouse le vendredi 18 mars au MEETT

Après son échec du Zénith à Paris son équipe a annoncé qu'elle ne ferait plus que de plus petites salles avec quelques milliers de sympathisants, 3 à 4.000 maximum. Valérie Pécresse a opté pour le MEETT au nord de Toulouse le vendredi 18 mars prochain à 20h, nous indique ce jeudi Pierre Esplugas, l'élu toulousain qui coordonne le comité de soutien en Haute-Garonne.

Le MEETT disposant de plusieurs configurations modulables, on imagine qu'un espace pourra être adapté pour ne pas paraître trop grand et accueillir tout de même plusieurs milliers de supporter venus de la région.

La candidate de la droite arrivera dans un contexte particulier, puisqu'on commémorera à ce moment-là les dix ans des attaques terroristes de Montauban et Toulouse, entre le 12 et le 19 mars 2012. Une grande cérémonie sera organisée par le CRIF le dimanche 20 mars, en présence d'Emmanuel Macron et des anciens Présidents de la République et Premiers ministres, ainsi que les familles de victimes et le Président israélien.

Plusieurs salles réservées pour des candidats à Toulouse

D'autres candidats ont officiellement pris date avec Toulouse. Ce jeudi, on apprend que Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte Ouvrière, sera en meeting à Toulouse le jeudi 17 mars, à 20h30, salle du Sénéchal rue Rémusat annonce ce jeudi son équipe. Nathalie Arthaud, créditée de 0,64% des suffrages en 2017 lors de la dernière présidentielle, a déjà ses parrainages. Autour de 560 au dernier comptage, c'est plus qu'il n'en faut pour lui assurer de pouvoir se présenter, garantie que n'ont toujours pas à ce jour les poids-lourds comme Marine Le Pen, Eric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon.

La candidate de LO sera à Toulouse le 17 mars. © Radio France - Eric Turpin

Hélène Thouy du Parti Animaliste viendra salle Limayrac ce samedi 26 février. Le communiste Fabien Roussel a réservé la Halle aux Grains le dimanche 27 mars. Anne Hidalgo devrait conclure sa campagne par un dernier meeting provincial à Toulouse le 2 avril, le lieu n'a pas été encore défini.

Eric Zemmour et Marine le Pen sont attendus dans la région toulousaine dans les prochaines semaines. Tandis que la venue de Yannick Jadot ne fait pas de doute avant le premier tour le 10 avril, mais là encore, ses lieutenants de campagne n'en ont pas fixé la date.