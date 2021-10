Valérie Pécresse en visite à Dijon : "les entreprises doivent s'inviter à l'école pour aider à l'orientation"

France Bleu Bourgogne : La fédération LR en Côte d'Or, ca représente 800 adhérents à jour de cotisation, donc autant de potentiels électeurs qui pourront voter lors du congrès des Républicains en décembre, c'est assez peu. Pourquoi vous avez fait le choix de venir à Dijon ?

Valérie Pécresse : Tout le monde peut aujourd'hui adhérer au parti pour pouvoir voter en décembre. Tous ceux qui partagent aujourd'hui les valeurs de la droite peuvent décider d'adhérer aux Républicains pour désigner le candidat de la droite et du centre. C'est une possibilité qui est ouverte jusqu'au 15 novembre. Donc, quand je viens dans les départements, c'est à la fois pour rencontrer les adhérents LR, mais aussi pour convaincre des sympathisants de la droite qu'il est encore temps de s'engager. On peut aujourd'hui adhérer par internet, ou directement dans les fédérations.

Vous allez visiter un CFA (centre de formation d'apprentis) à Dijon, tourné vers les métiers du bâtiment. Il y a des offres d'emplois dans le secteur, mais pas toujours beaucoup de candidats. Comment faites-vous pour rendre ces métiers du bâtiment attractifs ?

Ma visite est placée sous le signe de la jeunesse parce que vous le savez, j'ai été ministre des universités. Aujourd'hui dans le cadre de mes fonctions de présidente de région, je m'occupe de la formation des jeunes et c'est une question clé aujourd'hui. L'orientation doit être confiée pleinement aux régions en lien avec le tissu économique local. Je crois qu'aujourd'hui, c'est au milieu économique d'aller dans les écoles. On ne connaît pas bien les métiers de l'industrie. On ne connaît pas bien les métiers du bâtiment, les métiers du numérique, les métiers en tension.

Aujourd'hui, les matinées d'orientation dans les écoles, ça dépend beaucoup trop de la sociologie des parents. On dit aux parents d'élèves "venez présenter votre métier" et si jamais il n'y a pas de parents d'élèves volontaires, on ne présente pas certains métiers. Donc, il faut organiser un vrai partenariat régional avec les lycées et les collèges. D'autant qu'avec la réforme du lycée, on doit savoir beaucoup plus tôt dans quels secteurs on a envie de s'engager. Je sais que les CPME, les chambres de commerce, les partenaires sociaux sont prêts à organiser ces jumelages et il faut aussi que les entreprises s'engagent à prendre en stage davantage sur l'apprentissage. Moi, je veux enlever toutes les charges patronales, pour toutes les PME de moins de 10 salariés qui prendraient un jeune en apprentissage.

Vous allez aussi visiter une épicerie solidaire sur le campus dijonnais. Qu'est ce que vous proposez pour que les étudiants évitent de tomber dans une trop grande précarité ?

Ce que je souhaite créer, c'est une banque nationale des jeunes. Parce qu'effectivement, vivre à Dijon c'est cher. Les villes universitaires sont chères. Cette banque nationale des jeunes pourrait permettre des prêts à taux zéro, différés que les jeunes remboursent seulement une fois qu'ils gagnent un certain salaire. C'est ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. Je veux aussi créer un "revenu jeune actif" pour les jeunes qui sont sans formation, qui sont aujourd'hui sans emploi. Pour les inscrire dans les formations qui recrutent et uniquement dans celles-là.

Le président de la fédération des Républicains en Côte d'Or, François Xavier Dugourd, estime que dans le département, il y a assez peu de femmes militantes. Vous même, vous êtes la seule femme candidate pour cette investiture. Vous pensez que la droite a encore du mal à faire de la place aux femmes en politique?

Ça, c'est certain. Même si aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez une présidente de région. Ce qui montre que les Français sont prêts. Mais la classe politique est un peu moins prête. Ce que je dis à toutes les femmes qui nous écoutent et qui ne sont pas adhérentes d'un parti politique c'est que les partis politiques, c'est important. Il faut adhérer. C'est important parce que c'est là que naissent les vocations politiques. Mais c'est aussi là que se forment les idées, les convictions politiques, l'esprit militant. Donc, il ne faut pas hésiter à adhérer, même quand on est une femme.

Si vous êtes élue présidente de la République, quelle serait votre première mesure ?

Ma première mesure, c'est un choc d'autorité parce que je crois qu'aujourd'hui, toutes les figures d'autorité dans notre pays sont bafouées les maires, les forces de l'ordre, mais aussi les professeurs. On est à quelques jours de la commémoration d'un attentat terrible qui a coûté la vie à Samuel Paty, qui a fait peur à tous les enseignants de France. Je demande qu'aujourd'hui, chaque outrage à une personne qui a autorité soit sanctionnée immédiatement avec des peines planchers pour qu'on rétablisse ces figures d'autorité partout dans le pays.