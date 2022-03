Valérie Pécresse finalement en meeting au centre des congrès de Toulouse le 18 mars

La candidate Les Républicains sera à Toulouse vendredi 18 mars. Elle tiendra un meeting dans la soirée au centre des congrès Pierre-Baudis et non pas au MEET, le parc des expositions d'Aussonne, comme annoncé dans un premier temps.

Valérie Pécresse, la candidate LR à la présidentielle, tiendra bien un meeting le 18 mars prochain à Toulouse. Mais au lieu de se dérouler au MEET, le nouveau parc des expositions d'Aussone, il aura lieu au centre des congrès Pierre-Baudis, dans le centre de la ville rose. 3.000 à 4.000 pouvaient être accueillies au MEET, seulement 1.200 au centre des congrès d'après les données disponibles en ligne.

Un meeting pour conclure un déplacement

Ce meeting conclura un déplacement d'une journée de Valérie Pécresse dans la région. Le programme n'est pas encore connu pour le moment.

La candidate de la droite arrive dans un contexte particulier, en pleine semaine de commémorations, dix ans après les attaques terroristes de Montauban et Toulouse. Une grande cérémonie est organisée par le CRIF le dimanche 20 mars, en présence d'Emmanuel Macron et des anciens Présidents de la République et Premiers ministres, ainsi que les familles de victimes et le Président israélien.