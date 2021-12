Congrès LR : Cécile Adelle, élue LR à Olivet, salue la victoire de Valérie Pécresse, "candidate de qualité"

La présidente de la région Ile-de-France a remporté ce samedi l'investiture LR pour la présidentielle avec 60,95% des voix face à Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes 39,05% au second tour. Dans le Loiret, on salut cette victoire de la future candidate LR pour la prochaine présidentielle.

Valérie Pécresse a été investie par les Républicains ce samedi pour la prochaine présidentielle après sa victoire au second tour du congrès face à Eric Ciotti avec 60,95% des voix contre 39,05% pour le député des Alpes-Maritimes. La présidente de la région Ile-de-France sera donc la candidate du parti les Républicains pour 2022.

Je suis ravie que pour la première fois, notre famille politique se dote d'une candidate et d'une candidate de qualité - Cécile Adelle, élue LR à Olivet à propos de Valérie Pécresse

Une victoire saluée par Cécile Adelle, adjointe à la mairie d'Olivet, dans le Loiret, soutien de la candidate Les Républicains depuis des années. L'élue LR est la référente de "Libre" pour le Loiret, un mouvement lancé par Valérie Pécresse en 2017. Une "double victoire", selon elle, puisque Valérie Pécresse devient la première candidate femme du parti dans la course à la présidentielle. "Je suis ravie que pour la première fois, notre famille politique se dote d'une candidate et d'une candidate de qualité", s'enthousiasme Cécile Adelle. "Ce n'est pas qu'une affaire de sexe, c'est aussi une affaire de convictions et de compétences."

L'élue loirétaine estime que Valérie Pécresse "est la candidate idéale pour fédérer, entre la droite, le centre, la droite modérée". Elle avait d'ailleurs largement rassemblé à l'issue du premier tour au Congrès LR, puisqu'elle avait reçu les soutiens de Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, tous les trois candidats au premier tour. "C'est une femme de consensus et son objectif est que la victoire soit au bout", conclut Cécile Adelle.

En région Centre-Val de Loire, Nicolas Forissier, député LR de l'Indre, est l'un des fidèles soutien de Valérie Pécresse. Il a lui aussi salué la victoire de la présidente de la région Île-de-France, quelques minutes après l'annonce des résultats.

Les autres élus du Loiret avait (presque) déjà choisi leur camp

Contactés dès ce vendredi, les autres élus et parlementaires LR avaient déjà choisi leur camp. Le député LR et ancien maire de Montargis, Jean-Pierre Door, soutien de Xavier Bertrand, le grand perdant de ce premier tour, annonçait son soutien à Valérie Pécresse, tout comme Pascal Tebibel, vice-président d'Orléans Métropole. Sa collègue députée du Pithiverais Marianne Dubois, n'avait pas encore choisi ce vendredi.

Benoît Digeon, maire LR de Montargis, avait annoncé qu'il voterait "évidemment pour Valérie Pécresse", tout comme le sénateur Hugues Saury, ancien maire d'Olivet, qui avait voté Barnier au premier tour. Son collègue sénateur du Loiret Jean-Noël Cardoux, n'a souhaité faire aucune déclaration à ce sujet. La conseillère régionale et maire de la Ferté Saint-Aubin Constance de Pélichy a indiqué à nos confères de la République du Centre qu'elle votait pour la présidente de la région Ile-de-France.

Contacté également ce vendredi, Claude de Ganay, député LR du Loiret, et soutien de Michel Barnier, n'a pas répondu. Dans le Loir-et-Cher voisin, rappelons que le député LR Guillaume Peltier devait voter pour Eric Ciotti.