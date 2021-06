Valérie Pécresse, invitée de France Bleu Paris ce lundi matin, veut récupérer la gestion des autoroutes franciliennes et du périphériques pour y mettre en place des aires de covoiturage et proposer des aides de 6.000 euros pour l'abandon d'un véhicule thermique, afin de luter contre la pollution.

Présidente sortante de Région, et candidate du mouvement Libre, Valérie Pécresse est favorite dans les sondages avec 34 % au premier tour et gagnante au second.

"Je veux montrer que nous avons non seulement un très bon bilan, mais aussi un projet ambitieux : le second mandat sera encore plus fort que le premier.

Nous allons faire de l'Ile-de-France la première région du vélo

Nous allons doubler les réseaux de transports, nous allons nous attaquer à la pollution automobile, et surtout aider les Franciliens à changer de voiture, avec une aide de 6.000 euros pour pouvoir remplacer leur véhicule thermique, et on va faire de l’Ile-de-France la première région du vélo."

Face au risque d’abstention, Valérie Pécresse invite les électeurs à se mobiliser contre d’un côté « une alliance radicale, avec la LFI, les Verts, les socialistes qui souhaitent la décroissance pour la région Ile-de-France, alors que la région a été la plus frappée par la crise économique. Aujourd’hui, nous avons 15 % de chômeurs en plus, dont beaucoup de femmes. Et si l’on veut relancer l’économie, il faut le faire avec de la croissance. »

Elle estime que cette croissance ne peut se faire sans la création de nouvelles lignes de métro du Grand Paris Express, qui "dessatureront" les routes, notamment dans le Val d’Oise, "alors que la Gauche et La France Insoumise sont contre" souligne Valérie Pécresse.

Le pass Navigo va t’ il augmenter ?

La présidente sortante rappelle que le pass Navigo n’a pas augmenté depuis 3 ans, suite à la crise des gilets jaunes, puis la grève durant l'hiver 2019/2020, et enfin la crise Covid. "C’est unique dans l’histoire de la région de ne pas avoir augmenté le pass Navigo en 3 ans" précise-t'elle avant d'ajouter qu'il n'augmentera pas l'an prochain si elle est élue.

Reste que les caisses sont vides, avec un déficit d'1 M 300 millions d’euros, que la présidente sortante compte combler grâce à l'aide de l’Etat.

Sur la route, comment éviter les embouteillages ?

La présidente du mouvement "Libre" compte sur le développement du télétravail et sur la volonté des entreprises de lisser les heures de pointe en permettant aux salariés de se rendre plus tôt ou plus tard sur leur lieu de travail.

Mais elle reconnait que cela ne suffira pas à résorber les embouteillages et tacle par la même occasion sa principale adversaire : "il risque d’y avoir encore des bouchons et encore plus si Audrey Pulvar, est élue, car elle propose de supprimer une voie sur chaque autoroute qui arrive dans Paris et sur le périphérique pour les réserver pour du covoiturage. Ce n’est pas possible aujourd’hui, car ce serait la thrombose de l’Ile-de-France. D’ailleurs, j’ai obtenu, avec tous les élus du Val d’Oise, que le gouvernement renonce au projet de supprimer une voie sur l’A15, qu’il voulait réserver au covoiturage."

Valérie Pécresse ne se dit pas opposé pour autant au covoiturage : "il faut l'encourager en donnant des avantages aux coivoitureurs. C’est ce que nous avons fait à la Défense et à Evry, où nous avons lancé des expérimentations, avec des bons cadeaux pour les covoitureurs. Mais supprimer une voie, ça n’est pas possible."



Je souhaite aménager des voies supplémentaires, sur les bandes d’arrêt d’urgence, pour le covoiturage

Elle demande au gouvernement de confier à la Région la gestion des tronçons autoroutiers et du périphérique, afin d'aménager des voies supplémentaires, sur les bandes d’arrêt d’urgence, pour le covoiturage "comme nous l’avons déjà fait sur l’A10 à Bris-sous-Forge."

La candidate à sa réélection compte proposer un référendum à l’automne concernant le périphérique, "car les Franciliens ont leur mot à dire : on ne peut pas piétonniser tout le centre de Paris et supprimer une voie comme veut le faire la mairie de Paris."

La sécurité, thème majeur de cette campagne

Pour rendre "la vie des Franciliens plus sûrs", Valérie Pécresse demande à ce que la police municipale devienne la police de proximité. "Je les aiderai, je les financerai, comme je l’ai fait durant ce mandat : j’ai financé 365 policiers municipaux et je vais continuer à les aider, car on en a besoin en plus de la police nationale."

L'ex-ministre du gouvernement Sarkozy souligne par ailleurs qu'''il y a un problème de sanction : sans sanction, cela ne sert à rien, et les policiers sont désabusés". Elle envisage donc la création d'une agence nationale d’intérêt général, "car aujourd’hui, lorsqu’un juge prononce un travail d’intérêt général contre un jeune délinquant, il y a plus de 400 jours entre l’annonce et l’exécution de la sanction. Donc la région mettra en place une agence régionale et fournira des travaux d’intérêt général : on casse, on répare, on insulte, on répare. L’objectif : que ce soit efficace et pas du blabla comme le fait le ministre de la Justice."

La sécurité dans les transports

La candidate de droite promet de recruter 1.000 agents supplémentaires pour les transports. Est-ce un aveu d’échec ? "Non car la sécurité est l’affaire du gouvernement. Quand j’ai été élue, j’ai pris le problème de la sécurité à bras-le-corps, car l’Etat était défaillant. Mais le problème est qu’un agent de sécurité n’a pas les mêmes prérogatives qu’un agent de la police nationale. Donc Je demande à l’Etat de nous rendre les 500 policiers de la police nationale qu’il nous a retirés."

L'ex élue LR demande également à "la Justice de juger. Car tous ces pickpockets récidivistes et ces harceleurs de femmes devraient être interdits du réseau de transport." Elle souhaite donc faire modifier la loi, avec l'instauration d'une peine automatique d’interdiction du réseau des transports, "comme on interdit des supporters violents dans les stades de foot."

Valérie Pécresse a t-elle organisé un meeting fantoche en 2019 ?

Face aux accusations de Médiapart, qui révèlent que la présidente sortante aurait gonflé le nombre de participants à un meeting fondateur pour son mouvement "Libre", en 2019, avec de faux militants venus d’associations, Valérie Pécresse répond que « _c’est totalement faux. C’est de la diffamation_. Aucune association subventionnée par la Région n’a été financée pour venir à un meeting. Aucune ! Et je mets au défi quiconque de prouver ce que vous venez de dire. Il y a une cloison totalement étanche entre la Région et mon activité politique". La présidente de Région ne compte pas porter plainte, car elle affirme que ce n’est pas Médiapart qui porte ses accusations.