La présidente LR de la région Ile-de-France est sur France Bleu Paris ce lundi matin à partir de 8h15.

Valérie Pécresse réagit à la victoire dans le Val-d'Oise d'Antoine Savignat (LR) Il a été élu dimanche député de la première circonscription. Il faisait face à une candidate de La République En Marche.

Cette victoire est un "avertissement pour le gouvernement". Ce qui a bien fonctionné "c'est de montrer que la droite était unie".

Les crues et les premières estimations des dégâts

"Nous avons 262 communes aujourd'hui en alerte inondation. La Région a débloqué des aides". Le fond d'indemnisation est d'environ un million d'euros, indique Valérie Pécresse "mais s'il faut rajouter de l'argent nous en rajouterons".

Elle indique que la région va débloquer un fond propreté en particulier pour évacuer les déchets qui se sont accumulés et qui polluent l'écluse de Méricourt (Yvelines). Deux cents tonnes de déchets se sont déversés.

Le Grand Paris Express

"Toutes les lignes ont été confirmées maintenant, moi j'attends que le calendrier soit respecté aussi. Le gouvernement dit que, pour des raisons financières, ce ne sera pas possible. Moi je dis oui c'est possible".

Les auditeurs interpellent Valérie Pécresse

Pascal demande si la Région pourrait prendre en charge la facture énergie des victimes des crues.

Valérie Pécresse indique que "d'abord chaque commune doit demander la reconnaissance de la catastrophe naturelle. Ensuite les assurances et l'Etat se mettent en marche et les groupes électrogènes devraient être pris en charge."

Keurt demande pourquoi on ne construit pas d'autres routes ?

Parce que, répond Valérie Pécresse, durant des années il y a eu à la tête de la Région des personnalités politiques qui estiment que "la route est un aspirateur à pollution et qu'il en faut moins". "Moi je dis que l'objectif, c'est d'avoir des véhicules moins polluants... J'ai repris les investissements routiers avec ce qu'on appelle le Plan anti-bouchons... qui permet de contourner les bouchons, d'essayer de fluidifier la route". Valérie Pécresse ne veut pas construire d'autres routes, elle veut des transports en commun plus performants.

Elle rappelle qu'elle a fait une proposition à la maire de Paris Anne Hidalgo , de parkings à demi-tarif aux portes de la capitale. Elle indique que 1500 places de parkings ont été identifiées aux portes de Paris.

Bérangère pose le problème de la propreté et de la sécurité dans les transports

Valérie Pécresse indique que 700 personnes de plus ont été recrutées sur les réseaux bus, métro, RER, trains et qu'elle vont arriver petit à petit dans l'année 2018. Et sur le harcèlement des femmes en particulier, elle annonce qu'une grande campagne de prévention du harcèlement va être lancée début mars 2018 avec le numéro "alerte 3117" qui permet de dénoncer parce que "si on ne dénonce pas les choses ne s'amélioreront pas".

Sur le problème de la ligne 12 qui ne marque plus l'arrêt dans certaines stations pour des raisons de sécurité, Valérie Pécresse indique que la zone de sécurité prioritaire qui est en surface va aussi concerné aussi le métro. "Il faut de la présence régulière sur ces stations".

Corine pose la question du télétravail qui pourrait désengorger les transports en commun.

"Moi j'invite aujourd'hui toutes les administrations, toutes les entreprises privées d'Ile-de-France à négocier et à signer des accords de télétravail", dit Valérie Pécresse. La Région va financer mille lieux de coworking d'ici 2021 "parce que ce n'est pas toujours facile de travailler chez soi". Toute l'Ile-de-France va être fibrée pour que le haut débit soit partout. Le plan fibre va être déployé dès 2018. Toutes les 387 gares d'Ile-de-France vont être fibrées très haut débit en 2018/2019, 270 gares le sont déjà. Du coworking va être aussi installé dans des gares.

Louis, lycéen à Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi inquiet face à l'amiante présente dans l'établissement. Le lycée a été fermé.

Valérie Pécresse indique que les lycéens vont être accueillis à Vitry à partir du 12 février.