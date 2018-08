La présidente de la région Île-de-France a réagit à la suite du départ ce matin du ministre de la transition écologique Nicolas Hulot. Valérie Pécresse salue une "personnalité qui cherchait le compromis au service d'une ambition et de convictions profondément écologistes."

Les réactions des femmes et des hommes politiques se succèdent à la suite de la décision de Nicolas Hulot de démissionner du gouvernement. Le désormais ancien ministre de la transition écologique l'a annoncé ce mardi matin sur France Inter. La présidente de la région Île-de-France s'est à son tour exprimé et s'est dit "triste" de la démission de Nicolas Hulot. "Je suis triste parce qu'il n'était pas une personnalité sectaire. C'était une personnalité qui cherchait le compromis au service d'une ambition et de convictions profondément écologistes" a expliqué Valérie Pécresse qui qualifie Nicolas Hulot de "partenaire."

La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse regrette le départ de Nicolas Hulot du gouvernement. pic.twitter.com/EGLrL65CKc — France Bleu Paris (@francebleuparis) August 28, 2018

L'élue Les Républicains a également souligné les efforts réalisés dans la région avec Nicolas Hulot lorsque ce dernier était encore ministre: "Nous avons beaucoup travaillé sur les transports décarbonés, le véhicule autonome, les parcs naturels régionaux, la question du développement des énergies renouvelables en Île-de-France car nous sommes la dernière région en matière de production."

Valérie Pécresse souhaite continuer à "travailler main dans la main" avec le gouvernement sur ces sujets, et lui demande de "s'engager fortement sur la voie de l'écologie positive et pas celui de l'écologie punitive."

La présidente de la région fixe trois priorités en terme d'écologie en Île-de-France: la lutte contre la pollution de l'air, la réduction des dépenses énergétiques et la végétalisation des villes.