Valérie Pécresse fait sa rentrée sur France Bleu Paris. Elle est l'invitée de Noé da Silva et elle répond en direct aux questions des auditeurs.

Premier dossier abordé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France : la rentrée scolaire. La Région a en charge 465 lycées.

Les lycées

"Notre objectif c'est 9 lycées internationaux en Ile-de-France, 3 nouveaux lycées qui vont ouvrir d'ici 2022". Elle veut offrir un enseignement de qualité à tous les Franciliens et "on va aussi ouvrir cette année 50 sections internationales dans les lycées et notre objectif c'est 90 sections internationales d'ici 2022. Dans ces sections nous expérimentons plus de cours en anglais (50%)".

"J'ai mis 5 milliards d'euros sur la table pour les lycées, ...7.000 places nouvelles sont déjà en chantier".

Les transports

"Près de 230.000 voyageurs qui étaient sur les lignes les plus sinistrées, la ligne R, la ligne P et d'autres branches très impactées dans le Val-d'Oise par exemple vont recevoir un chèque de 25 euros de dédommagement supplémentaire, un chèque d'Ile-de-France Mobilité pour tenir compte vraiment du fait qu'ils n'ont quasiment pas eu de transports pendant ces mois de grève.

La gratuité des transports en commun

Valérie Pécresse indique avoir lancé une mission de réflexion. "Moi philosophiquement je ne suis pas favorable à la gratuité des services publics. Quand c'est tout gratuit on a tendance à dégrader les choses. Les transports en Ile-de-France c'est 10 milliards d'euros de coût par an et seuls 3 milliards sont payés par les voyageurs. Qui va payer ces 3 milliards ? On va pas créer une nouvelle taxe. Je ne veux pas que ce soit un jeu de dupe".

La circulation automobile

"Moi je ne suis pas anti-voiture" dit Valérie Pécresse mais elle veut donner envie aux Franciliens d'utiliser les transports en commun. Elle veut que les transports soient "confortables, qu'ils soient à l'heure et qu'ils soient propres". Elle a indiqué qu'elle lançait pour cette rentrée, un grand Plan propreté dans le métro. "Je veux des toilettes dans le métro... Il faut au moins doubler les toilettes dans le métro pour que les voyageurs soient un peu moins indisposés quand ils le prennent".

Le co-voiturage

"Nous allons prendre la bande d'arrêt d'urgence de l'A12 entre Rocquencourt et Saint-Quentin-en-Yvelines pour laisser passer des bus, des taxis et des VTC et on fera la même chose en décembre sur l'A3 pour plus de fluidité et moins d'embouteillages. L'étape d'après c'est de réserver ces voies d'arrêt d'urgence au covoiturage c'est à dire des voitures où il y aurait deux personnes au moins pour arrêter l'autosolisme. En Ile-de-France aujourd'hui il y a en moyenne 1,1 passager par voiture. Nous sommes en train de tester sur l'A86 des caméras qui reconnaissent s'il y a 2 personnes dans la voiture"

L’accessibilité des transports en commun

Valérie Pécresse indique que la Région va mettre 1,4 milliards d'euros sur la table pour rendre tout le réseau accessible... notre objectif en 2024 c'est 60% du réseau accessible".

Le transport scolaire des jeunes en situation de handicap : Valérie Pécresse a décidé de l'élargir aux étudiants et aux apprentis "ce qui fait qu'aujourd'hui Ile-de-France Mobilité finance gratuitement, porte à porte, le transport des étudiants en situation de handicap".

Les toilettes qui ont été retirées dans les nouveaux trains

Les toilettes sur la ligne R avaient été fermées parce qu'elles étaient "dégueulasses" et il y avait eu 20 départs de feu dans ces toilettes... C'est un problème d'incivilité". C'est pour ça que la décision de ne pas mettre de toilettes dans les nouveaux trains a été prise indique la présidente de la Région. Elle a rappelé qu'il y avait un grand projet de toilettes dans les gares... J'ai donné les moyens à la RATP et à la SNCF de recruter 700 personnes de plus pour assurer la sécurité dans les trains.

Valérie Pecresse répond aux questions des auditeurs

Maya, 13 ans, interroge la présidente de la Région sur la base de loisirs de Romainville. Elle préfère une base de loisirs au projet de forêt

"La Corniche des Forts est un projet écologique et populaire. Aujourd'hui ce sont des carrières avec des risques d'effondrements. La Région va reprendre le projet avec la mairie de Romainville, défricher, aménager pour permettre aux habitants de Seine-Saint-Denis de se promener et redécouvrir cette Corniche des Forts. Elle indique que le site était interdit depuis 50 ans à la promenade. Oui on va défricher mais on va rouvrir 8 hectares à la promenade... l'objectif de ce défrichage c'est de revégétaliser"

Le projet EuropaCity : "On ne peut pas être contre un projet qui amènerait des milliers d'emplois et des milliards d'investissements sur le territoire de Gonesse où nous avons un tel problème de chômage". Elle indique qu'il faudra auparavant régler le problème des transports, de la pollution et de la préservation du commerce de proximité.

Claude sur l'amélioration des transports en Seine-et-Marne : "Sur la ligne R, nous avons mis 500 millions d'euros de trains neufs qui vont rouler. On a changé complètement les trains. Sur la ligne P, les travaux d'électrification ont commencé et la région va être obligée de faire l'avance de fond à l'Etat qui ne veut pas payer. On va payer 40 millions d'euros supplémentaires pour que les travaux avancent".

René sur les décharges sauvages : "J'ai mis en place le Fond propreté que j'avais promis de mettre en place. C'est une aide donnée aux communes pour nettoyer les dépôts sauvages... Il était d'1 millions d'euros en 2016, on en est à 4 millions aujourd'hui". Elle estime qu'on n'est pas assez dur dans le volet répression. Sur la possible gratuite des déchetteries, elle pense que "ce n'est pas le sujet".